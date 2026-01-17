〈中華副刊〉我與華副的文字情緣

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/18035304/%E5%BC%B5%E6%B8%85%E6%A6%AE-%E4%B8%8A%E7%AF%87.mp3 https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/18035349/%E5%BC%B5%E6%B8%85%E6%A6%AE-%E4%B8%8B%E7%AF%87.mp3

■張清榮

民國七十年，我有幸成為臺南師專的國文教師，因為地緣關係而和中華日報天天見面，結下不解之緣。

七十三年八月一日，南師由陳英豪博士接任校長。陳校長風聞我文筆尚可，請我擔任他的文字秘書，工作內容就是舞文弄墨。其中有一項是秘書室的日常業務：負責「剪報」工作。我每天必須由中央、中華等大報中，從頭版頭條盯到地方版，有關教育的新聞、評論、政策、法規，甚至出現在副刊中的教學心得、散文、小說……都得剪貼。

政策、政令、法規比較固定，只要剪貼《中央日報》的訊息即可。《中華日報》則是「一份真正土生土長的在地報」，刊登臺南縣、市的教育新聞成為主軸，所以《中華日報》是我篩選的重點。當我標示完「要剪要貼」的新聞交給工友，接著，我就欣賞中華副刊的美文，成為我這從雲林來的「庄腳囝仔」，認識府城名勝古蹟、風土民情、美食冷飲……不說話的「文字導遊」。

府城有「巷巷相連到天邊」的小巷弄，赫赫有名的如：葫蘆巷、蝸牛巷、府中街、銀同社區、安平巷弄、321巷藝術聚落……可說是走完一條巷弄，眼前豁然開朗的是大馬路；再走沒幾步路，拐個彎又踅進不同風情的小巷弄。每個小巷弄都有她的歷史故事、古蹟景點、美食飲品，以及戀人們淒美的愛情故事，真佩服臺南在地作家們的好文筆，意趣風發的介紹巷弄的風華。這些迷人的內涵及文物，至今仍滿滿的存在，只要你肯踏進一步，即可融入他們的氛圍。也難怪文學大師葉石濤葉老曾說：「台南是一個適合人們作夢、幹活、戀愛、結婚、悠然過活的地方」。的確如此，我從民國七十年到一一四年，卜居府城已有四十四年歲月。而我的出生地雲林褒忠，我只居住十五年，其他城市則在求學、服預官役或短暫任教中度過。我簡直是把異鄉當作故鄉，這一切全因受到華副介紹府城文章的影響。

南師時代有一對教授夫妻，一位是人高馬大又帥氣，教美術的王家誠教授；另一位則是講授教育科目，嬌小美麗又有氣質的趙雲教授。南師的師生們常見他倆共乘一輛前有橫桿，後有方形巨大載物架的28吋腳踏車。他們迎著夕陽餘暉在開山路、大同路、健康路、南門路、樹林街構成的「方城」慢慢騎乘。王教授也常一手牽著腳踏車，一手牽著她的小手，神色自若，恩恩愛愛的走在他們的愛情方城中，因而學生封他倆為「現代沈三白與芸娘」。

兩位教授作品常刊登在華副，王教授曾榮獲中山文藝創作獎。他倆共同完成的作品是《男孩、女孩和花》，內容為夫妻倆的生活日常，富含他倆的生活情趣，以及對人生所持的態度。閱讀他倆的作品使人深覺生命如花朵，既芬芳又艷麗，值得一再歌頌，甚而激起讀者也想提筆寫作的慾望。

另有一位國文老師林貞羊教授，常在華副以筆名「林禎祥」發表作品，他的大作以散文居多，在平易中現其真誠與哲理。他時常寫作《如何教學白話文》、《如何教學文言文》、《如何教學散文》等專文專書，其中某些篇章亦曾在華副登載。這三位教授的美文我都剪貼給陳校長瀏覽，這些文章比較起政令宣導來得軟性，也更令人喜愛。

由於有前輩領路，又有精彩的現代詩、散文及小說導引，我偶爾也從兒童詩歌、童話、少年小說、圖畫書的「兒童文學」研究、教學及創作，抬頭欣賞華副宮牆內的文物之美，進而動筆寫作、投稿。

我在華副發表的文章，大抵以散文及童年生活的回顧為主，十幾二十篇總有吧！其中印象最深刻的應是〈無事與有花〉，題目化用唐人李昌符的〈贈同遊〉而成。原詩是「此來風雨後，已覺減年華。若待皆無事，應難更有花。管弦臨夜急，榆柳向江斜。且莫看歸路，同須醉酒家。」我不如李昌符的酒量，也沒有他「行樂須及時」的雅興，但是完全認同他「把握當下」的設想，該做的事情要盡快完成，否則將如明人錢福的〈明日歌〉所言：「我生待明日，萬事成蹉跎」。

住家附近有一座「林森三角公園」，公園中的黃花風鈴木，每年一、二月間，黃色的花朵一夜間熱情綻放，放眼盡是滿園、滿樹亮麗的橙黃，相當吸引眾人目光。上班途中常看見許多人手持相機、手機，無論是近拍特寫、遠拍全景，總會拍個二、三十幀才過癮吧。此情此景常觸發我欣賞美景的雅興，無奈急於上班、上課，只能驚鴻一瞥，概覽其外表風貌。每年此時此刻我都起心動念要挪出時間好好欣賞，但直到花期已盡，花事已了，我仍未曾行動。黃花風鈴木花期短暫，僅只一星期左右，黃花開盡凋零，飄落成春泥滋養來年的鮮花。

李昌符的「若待皆無事，應難更有花」不時撞擊我的心坎，終於選定一個假日清晨，騎著摩托車去一親芳澤。脫下鞋襪，漫步在猶有露珠的青草地上，沁涼由腳底直衝腦門。一陣北風吹來，頭上、肩上承接不少飄零的落花。眼前頓時浮現李煜的〈清平樂·別來春半〉：「砌下落梅如雪亂，拂了一身還滿……」的情景，我沒有他「路遙歸夢難成」的憾恨，有的只是滿園、全身淡淡的清香。我從草地上捧起大堆的落花，往天空一撒再讓她們紛紛落下，雙手承接，假扮文青的行徑，享受輕鬆、詩意的一刻。這時我真正體會到「賞花須及時」的必要性，也寫了這一篇沒有學術味道，沒有八股習氣的散文在華副刊登。

還有一篇是〈甘藷與白飯〉，寫的是貧困的小學同學，常常一邊上學，一邊行乞。一個星期天黃昏時分，他居然行乞到我家，一瞬間，我倆都愣住了。經過一番互動，他看我挑撿剔除壞掉、臭掉的乾甘藷籤，準備下鍋煮食，居然要送我一碗白飯。我期期以為不可，堅決地拒絕。我到屋內挑了一塊最大的番藷「分」給他，正好老媽下別人的田地撿甘藷回家，再挑兩塊大甘藷送他。這溫馨的一幕歷經六十年，我仍牢記腦海並發而為文，幸獲華副採用。相信華副主編也認同我倆「人飢己飢，人溺己溺」，互相同情協助的美意吧！

民國一一四年四月替蔡錦德老師寫推薦文，推薦的是《每個晨讀都是簡樸的邀請》一書。書中每篇文章都在華副以專欄方式見報，所以隔幾天就拜讀一篇以「翁少非」為筆名發表千字左右的美文。錦德兄的文章文情並茂，並且結合鄉土文物，電影和音樂，名人故居雅築、寓言、掌故、歷史、戰爭……因而言之有物，絕非泛泛之談。讀完他的文章，你會覺得自己變得聰明有學問，能夠由他的短文開啟認識世界的門窗。

《中華日報》是臺南土生土長的報紙，八十年來在報社上下一心經營下，改頭換面，不再「灰頭土臉」(油墨偏黑)；不再「廣告滿版」(租售房屋、徵求工人居多)，自從彩色印刷後，已從小家碧玉成長為大家閨秀。

至於華副的長進，可由版面及內文一窺究竟，不但文類齊全，刊登的現代詩精彩絕倫，更有古典詩詞併見，可謂一大特色。散文、小說作者大咖和新苗競秀；版面重視疏朗並配上賞心悅目的圖畫，給讀者帶來心靈如美學之旅，滌除生活中的塵埃及不快。

華副如此多嬌，引無數寫手競投稿，內容令人愛不釋手，既吸睛又暖心，愛妳唷！