〈中華副刊〉散韻之新

文／賈文華 畫／蔡克信

《散韻》的一花一石、一鳥一蟲、一詞一句……從故居牆壁上的鐘擺，到遠方大海上的舢板；從鄰里之間的茶碗，到我的中年地平線逾越時空的千山萬水，跨越情懷的萬水千山。

《散韻》亦如腳印，介於動與靜之間，關乎跋涉與駐足的魂魄。我的一舉一動，或因感傷留在臉頰的淚珠，具備其內範疇及靈魂的驛動。

這樣的描述並非片面，擁有源頭刻骨銘心的回顧。具體到少兒時代，比如：父母典範似的拾煤動作，點燃血脈生生不息的火。

廣告 廣告

事物具備來路，理由皆有背景。

《散韻》，不能停留在約定俗成的層面，持續固有的覆蓋面。我必須以嶄新視角把文字提升到熟知而陌生，清晰而朦朧的範疇。

正如美國詩人默溫所言：「彷彿一個回聲，但並不重複任何聲音。」

這份心思有了潦草的初衷，只是時機尚不成熟。對於《散韻》的構思與探究，一時間讓我左右兼顧。

臨近歲尾，當我重溫舊歲草稿，像重溫駐守於地宮的詩歌之城。煤炭、親情，相關物事彼此參照，我沉浸於緘默而廣袤的烏金世界。大理石般的粗線條，峭壁般的堅毅棱角……彷彿碩大的萬花筒，璀璨的光影，折射悠然長夢與詩性傳真。

於是「烏紗帽」的比擬，「勞動布」的暗喻，「罐籠景」的由表及裡，「柵欄門」的不期而遇，「胴室燈」的浮想聯翩，以及「小昆蟲」「膠靴型」「流水聲」等意象群依次湧出腦海。我的《散韻》，似乎進入全新領域。

我從星空的深黛，聯想到母親的布衣；我將夜空的黝黑，形容為馬蹄鐵；我把紅日、窗花、搖籃曲的意象，借代或遞進。

「你愈黑，天愈藍」，「你愈黑，雪愈白」，「你愈黑，雷愈喊」具象比對；至於「經緯線的覆蓋面，及猛瑪象、長毛犀的跑道軸」，「星星草與紅瑪瑙的藍條幅，及木圖那亞河的反光度」，或者「袖珍型褐色琴鍵，給予腦海那組形容詞的彈奏」等散句應運而生，通過特定在場，打造時空座標。

格調決定層次，氣韻詮釋魂魄，留白意味在場。個性創新與大局的掌控，知性雅致與韻味的深長，隱性啟蒙與寓意的微妙，成就敘述與抒情的水乳交融。

「你若有扇窗口多好，讓我一眼就能瞧見，你的火苗」是我對於混沌事物的無限憧憬。

而「那麼，且將我擊碎，只要我的尖銳，沒扎到你們」則詮釋了幼小心靈對於「傷害」這個動詞的逆向解讀。

「多年沒問你下落，多年沒上晚禱課，多年沒畫舊山河」有思念，有祈願，更有對於舊事物的眷戀與時光流逝的喟歎，以及特定時空的驚悸與分擔。

看來，《散韻》新旅正在延伸，一脈主線已經貫通：以亙古的所在感透視其存在感，以初心的柔軟度開啟其光明源。

共築詩意生態圈，迎迓萬象更新的新年。