〈中華副刊〉文藝雙馨新書分享會——洪振群《笑看風雲行善路》暨黃昭蓉詩集《水深水淺》

左起為黃昭蓉、綠蒂、陳樹、洪振群。

■綠蒂

2月8日，氤氳著台大校園濃濃的文教氣息，台北藝文界等近兩百人熱鬧歡聚一堂喜迎盛事，由中國文藝協會、《秋水詩刊》社主辦，中華中道領導文化總會協辦，新加坡知名慈善企業家洪振群新書《笑看風雲行善路》暨黃昭蓉詩集《水深水淺》分享會，在集思台大會議中心蘇格拉底廳隆重舉行。

主持人粘晶晶揭開活動序幕，首先由中國文藝協會藝術家吳榮燦、林麗華的二胡與月琴樂器演奏暖場，接著由丘台名、蘇于真、李紀勳、蘇靖文詩歌朗誦，深情詮釋黃昭蓉詩作《過境》與《中道》，林暉書法家更是帶上筆墨紙硯當場揮毫，寫下「笑看風雲」與「水深水淺」書法作品贈予兩位作者。現場大螢幕播放洪振群與黃昭蓉關於創作理念的影片分享，讓來賓更加貼近作者創作的初心。

接下來進入發表會的高潮《笑看風雲行善路》新書對談，引言人陳姵綾介紹作者洪振群為新加坡myCK百貨集團總裁，她說這不只是一個傳奇故事，而是一個真實的人把自己所走過的路赤裸裸的攤開來在大家面前，活出一本書。

綠蒂談到洪振群曾歷經三次火災、破產等重大挫折，但他從未倒下。這種在磨難中依然選擇光，永不放棄的信念，正是他能夠重新站起來、繼續向前的力量。洪振群也是一位攝影家，已出版《無限創意》、《 共生共榮》等攝影集。

洪振群表示這本書原只是自己的自傳，沒想到在2024年4月20日舉行的首發儀式上，得到新加坡總統尚達曼蒞臨現場致詞及鼓勵，而在台灣則承蒙中華中道領導文化總會理事長陳樹博士及同仁的支持，出版了繁體字版，並在台灣各地的大學與團體舉行導讀會，至今在新加坡與台灣已經舉辦八十九場，希望讓正能量廣傳出去。

陳樹博士以哲學家蘇格拉底的名言引入這場會談，恰與會場「蘇格拉底廳」之名相映成趣，仿佛兩千伍佰年前的蘇格拉底式對談方式重現眼前，他談到《水深水淺》收錄的詩歌「過境」，說現實諸相呈現的各種樣貌都是一種過境，此時此景就是一場過境，洪振群率領新加坡團隊來台灣深入校園與社會各個角落，分享行善的理念，更是一次次的善念過境，而「中道」思想就在「笑看風雲」與「積極行善」之間體現。

黃昭蓉分享了洪振群的金句：「行善不是有錢人的專利，而是有心人的習慣。」以及「做人可以低調，但行善要高調。」以洪振群為例，無論處於人生低谷還是富裕之時，始終堅持行善。強調善行不一定要轟轟烈烈，它可以從身邊開始，一個溫暖的微笑、一句真誠的好話，都是善的起點。過去我們常認為行善應默默為之，但在今天這個網絡時代，適當地分享善行，能喚起更多人的共鳴與參與，形成善的循環。

節目來到詩人致詞時間，《水深水淺》詩集的英文、法文翻譯瑞士詩人青峰說，這本詩集富有歷史地理典故的深厚底蘊，翻譯過程被書中文字的溫度與深度，格局的大器感動，很樂意把這麼優秀的中華文化透過語言呈現推廣到世界。詩人蔡富澧說這是一場真、善、美匯聚一起的發表會，行善堅持到底不改初心，就像一首很美的詩，詩寫到極致感動人心，就是一種善，並吟唱了黃昭蓉詩歌《詩與佛》。詩人林煥彰從詩藝談起，舉例《過境》與《中道》兩首詩，都是用並列句與堆疊句來營造詩的意境，寫法相當不容易。

發表會在輕快的簽書與合影中圓滿落幕，書在作者落款的那一瞬間，也承載了一份與讀者獨特的緣份。