〈中華副刊〉沒有4-1
文／張紫蘭 畫／盧博瑛
對天對地長嘯，為了一個好女人的聲譽，陳無苦了一輩子。但他們一家人真真是好人，她放心了，微笑著想了一下午。當然，還有比她更好的人，那就是鎮上的王杏林老醫師，陳無沈思著。
風，奮力的，很像一種人的表情，肌肉誇張，但蠻真情的。不錯，她就是要一個真情的人生，領著她的先生女兒一生奔向前去。善良是天生麗質的。
無限延長的過程，善穿越了智慧與表象。現在假設你的涵意，射向真實與虛空，你的名字就是你的限定，任你趾高氣揚地逃跑，任你在音的高處來回。有一種感情，溫柔、刻意、又牽掛，帶著風翻滾啊！
陳無想著過去未來，留下真情的眼淚。 太逼真了，這生命。不！它是真的啊！她是一個懂道理的女人，規規矩矩。
她在一名記者家中幫傭，一起做事的還有三人，小金、老伯和珍珍。每一天，她都畏縮地站在房子角落等候主人的叫喚，或者，其他人也會出聲指使她。她是自卑的、瘦小的，她就像屋裡的一小座暗色傢俱。
陳無雙膝跪在客廳擦地板，很認真，很像一種天地膜拜的儀式，她撲向前，來回，再縮起身子，重新撲倒，來回膜拜，用全身的氣力，她這個女子啊！敬天畏天，要用身體舉起她的命運，抹布又撲倒。她就這樣，以瘦弱的全身之力，抹遍整個大客廳，最後，實在累壞了，但也滿意極了。
陳無做事，非常的慢，但非常仔細，好像一件藝術品。她洗一個碗，大約要三分鐘，她用洗碗精仔仔細細地清除殘渣，水來回不停沖洗，最後再以大紙巾將水擦得一滴不剩，亮亮晶晶，就擺在那兒展覽。屋裡的每件器具她都使盡全力去清洗，讓它們恢復並展現最美的姿勢，她這個人，簡直癡狂的地步，她是用心去體會這些器具。
每一個人的讚頌，帶著最內裡的微笑。也許很無關，也許就是自然。乘著奔跑，迎向明明白白的舞步。她為什麼嘆息？因為太思念沒有原因的天空。她是舞者，在一次又一次的練習中，逼真醉過。
簡單的音樂吐露，距離沈默如此透明，就是執迷，就是縱身流浪，放聲哭去一身。最保守的女子，最莫名的人間遊蕩。
記者家中僕人太多，有時會把陳無名字叫錯，她快快回應，讓主人不察覺，讓主人不尷尬。白天她的神經繃緊異常，她輕呼一聲：「好。」便拼命撲向前做事，卑微的忘情慌亂，又有說不出閃爍的慈悲。
陳無仰頭看，身材高大的記者背影，她的主人，穿著十分體面大方，她多麼欣慰！每天早上奔忙洗衣服，終也看到代價。外表真是優雅，她告訴自己，放心了。她從背後暗暗欣賞她的主人，真美好。
這一年，陳無的先生在台北做工，家在淡水鎮上租有兩個房間，四人擠，陳無父親白天帶孫女小英，先生搭清晨火車上工，每天先生會先行煮好早餐，寵愛她。
孤獨的說明，她成為。多麼冷冽啊，為了生命中最遲的某次儀禮，她惶惶等候，她駭然站立那兒，一路歌詠的頂點之禮，迎風而來。她赤足走向前，揮大衣袖撲過去，古典裡的素衣女子。這就是她，無懈可擊。
記者的女兒，在南部唸大學，陳無自告奮勇以腳踏車載她去搭火車，陳無溫和地說；「我載妳啦。」小姐跳上車，個子小的陳無汗流浹背地奮力踩踏，好大的動作，披頭散髮，分不清汗水淚水，歪歪斜斜穿梭淡水街弄。太陽真大，車輛來往，小姐震得表情扭曲。
某天，記者想吃西瓜，僕人們上街買了一個大西瓜，誰知切開不甜，記者大怒。把眾僕人都叫上前，一一訓斥最近事宜，沒想到最後氣急了，大吼一聲，記者拿起切開的紅西瓜擲過來，那麼巧，剛好擊中站前面的老伯前額，紅色的西瓜汁和渣淋了老伯滿頭半身，像一灘血淋淋的鮮血直瀉，陳無與僕人們見狀應聲一哄跑開，陳無頓時驚恐萬分，一面狂奔一面大聲嚎哭，跌跌撞撞，天啊！
陳無今生永遠，忘不了老伯當天淒厲喊叫那一幕。
如一頭獸，如許失常，在奔過去的時光中，那般透明，那般無知。完全不能掌控光影的你，愣在那兒，結束這次旅人之行，放大沈落，鏡頭前沉落。你是自己，你是深刻，自此處躍入。
之後幾天，陳無縮在廚房清洗杯盤，雙手用力搓得紅紅腫腫。
過幾年，她其實都是安份又顫顫兢兢，主人皺個眉或心不在焉，她一切當真，只有更恐懼了。
某天，陳無誤解了記者的意思，做錯幾件小事，記者把她辭退了。陳無當下慌亂至極，拔腿往家的路上跑，仰頭跑著跑著，從此離開那個習慣的世界。
其他人也在看
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 132
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 14 小時前 ・ 31
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒
賴佩霞唱完演唱會隔天收噩耗！小女婿病逝忍淚飛美陪女兒EBC東森娛樂 ・ 16 小時前 ・ 22
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 15 小時前 ・ 10
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 36
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 16 小時前 ・ 21
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 15 小時前 ・ 5
新款「皮蛇疫苗」2劑最高1萬8！各縣市補助一次看
帶狀皰疹疫苗是預防帶狀皰疹最好的方法，目前帶狀皰疹疫苗單針就要價最高5000元，新款基因合成疫苗「欣剋疹」單劑最高要價9000元！對此，近期不少地方政府已著手對弱勢及高風險族群民眾，提供帶狀疱疹接種免費或定額補助。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 34
強尼戴普戴300日圓扭蛋「玉米筍戒指」爆紅！價格飆漲20倍 設計師：正在討論再販
好萊塢巨星強尼戴普（Johnny Depp）不久前赴日參加「2025 東京動漫展」（Tokyo Comic Con 2025），卻沒想到有眼尖的網友發現，強尼戴普左手小指上配戴了一枚造型相當特殊的戒指，近看竟然是一根「玉米筍」。經過網友的比對發現，這並不是什麼昂貴的名牌飾品，而是日本扭蛋品牌 Brightlink 在 2021 年 7 月推出的「玉米婚約戒指」（コーン約指輪）系列玩具，轉蛋售價僅需 300 日圓（約新台幣 60 元）。強尼戴普配戴的正是其中一款「玉米筍」造型戒指，所以在曝光後網路上拍賣的價格居然飆漲了數十倍，原設計者也非常驚訝。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 17 小時前 ・ 1
柯文哲等被告齊轟林俊言 彭振聲嘆最悲慘、李文娟崩潰不想活
[Newtalk新聞] 台北地方法院今（11日）起審理京華城、政治獻金等案，今天進行提示證據程序，包括柯等11位被告都出庭，在針對自己筆錄表示意見時，民眾黨前主席柯文哲、柯文哲競總財務長李文宗、北市前都發局長黃景茂等人都將炮火對準檢察官林俊言；北市前副市長彭振聲感慨稱，他沒意見，「在整個案子裡，我是最悲慘的」。木可公司董事長李文娟則哽咽痛訴，一年來每天驚恐不安，「有時候真的不想活」。 北院今天針對京華城、政治獻金等案進行證據提示，3400項證據全天開庭全部提示完畢，預計15日進入正式言詞辯論。 審判長江俊彥詢問被告針對自己筆錄的意見時，柯文哲稱，他在交保後才有辦法仔細看筆錄，後來發現他被問時都不曉得問這些在幹什麼，現在看才知道「故事早就寫好了」，只是把他講的話看能否湊近要編的故事中。 柯文哲痛斥，押人取供、押人逼供，他算很耐關，一般人關一年叫你講什麼就講什麼了，將來台灣的司法改革要改，他認為最重要是「執政者不要把手伸進去」，並提到前桃園市長鄭文燦若能兩次簽結還撈出來辦，可以把有罪的辦成無罪，就可以把無罪的辦成有罪，並直言他在講的是台北地檢署檢察長王俊力。 柯文哲直言，司法的確是在總統賴新頭殼 ・ 9 小時前 ・ 59
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 3
國台辦被問到結巴！學者揭他戳破國民黨騙局
[NOWnews今日新聞]中國國台辦發言人陳斌華昨（10）日抨擊台灣禁止小紅書是「反民主」，遭台灣記者提問：「中國也需要翻牆才能用臉書，您怎麼看？中國是否會開放一般民眾使用臉書？」對此，加拿大約克大學...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前 ・ 215
柯文哲下一步？他大膽預言：對戰恰查某
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲4日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，台北市前市議員童仲彥預言，柯文哲會參選高雄市長，對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 90
川普「金卡」啟動 3110萬元換美國永居
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）週三（10日）宣布，他長期承諾推動的「金卡」（goldcard）正式開始發售，該卡將為繳納100萬美元（約台幣3110萬元）的個人、以及...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前 ・ 90
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 7
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 1 天前 ・ 417
血洗投資客十年有成！新板特區「抬頭路過都是豪宅」五鐵共構與百貨雲集 新北頂級新聚落｜豪宅報報
新板特區有新北市信義計畫區之稱，同樣是市政府所在地，百貨、商業大樓林立，新板特區更為獨特，擁有五鐵共構的板橋車站，交通條件更為優越，更是頂級豪宅聚落，有高達50%都是80坪以上的豪宅，含金量相當高，如今不僅預售豪宅破百萬元，今年中古豪宅也出現第一個晉升百萬俱樂部成員。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 29