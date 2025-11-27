〈中華副刊〉滿滿的破碎

詩／靈歌 畫／柯適中

滿滿

為了收藏過度的蓬鬆

將外溢出去的摺疊

破碎

是為了完整

每一片釋放的細微

滿滿的病

像一身

織補殘缺的風邪

破碎施針

以線相縫

痛秘藏著幸福

滿滿的悵惘

沒有走遠

就不知道何謂近身

破碎的缸

釀出一罈罈的苦

酸澀不如醉了的好

滿滿的破碎

還有一塊缺角

等著你來補遺

我們出發的拼圖