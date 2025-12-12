〈中華副刊〉為乾燥花授粉

詩／嚴忠政 畫／李盈慧

氣球自得其樂的充滿

眼尖，就怕戳破一整天

我也曾經，為乾燥花授粉

——我是我自己

唯一捕捉過的活體

我以為。他的影子在踐踏日光的時候

摔成了思念；也以為

他唯一的真理靠向我的左胸

自信和傻一樣徒勞無功

勝利國的傷兵

塗蜂蜜消炎——

那麼我，都不要動好嗎

讓人以為是靜物

它是果實。也是有果肉的

但都不重要了

——世界只剩下

素描的筆觸