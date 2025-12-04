〈中華副刊〉物以貌求．心以理應 ——黃騰輝的美學造境（上）
文／黃光男 畫／黃騰輝
若詩言志，則情依心；若物象可親，則心有所感。
多年來，欣賞一位事業有成的企業家，以其深切的美學修養，投入事業發展，且造境蓬勃，帶動社會繁榮景象，並以一種美化大眾心靈的期待，塑造成為其心目中「小王子」的理想與美景，實踐人間美妙、藝術修為的環境。他就是企業家、藝術家、創意家黃騰輝先生。
當然，在藝術界上我們尊敬藝術美學創作者，或是作為一位詩人的吟唱，甚至是美術繪畫的表現者，似乎很難以「學院式」思維來析賞他的藝術成就，以及對於藝術美感的深切性與真實性。
或以西哲歌德（Goethe）說：「詩人由日常現實生活觸動起來的思想情感要求表現，而且應該得到表現」的話，析論黃騰輝的詩文，便了解他從詩心、詩境中吟誦他內在的情意。而這項因素轉輾成形的事業，就是如此鮮活而躍動。進一步所服用於視覺藝術的美學觀，就有了如詩的繪畫展現、獨特的風格。
換言之，同為繪畫境界的工作者，很明白他在繪畫藝術的表現中，將情思投入畫面上的圖像，除了早期素描，以及進入碩博士的學程中，早有言情矢志的情趣，所要詮釋的繪畫美學，正是歌德所說的「我們靈魂的觸角可以伸到身體範圍之外，使我們能有一種預感，可以預見到最近的未來」。是身心合一、性靈共感的契機。黃騰輝的繪畫呈現出的「神」情，就是心靈的魂魄沛然而前的動力。
相關於此項發展，並非一般藝術工作者所學而能，多少帶有先天性才情與見地。不論他在成長過程，或學習的環境，從田野舒坦的大地，或繁茂的城市，以及高科技的學府，他保持的「初心」與「才情」，不只是「小王子」的啟示，而是自然宇宙間的真實，有「觸類以推、表裡必符」（劉彥和語）的自然根基。
或者說，他審視象度用於繪畫創作時，所提供給他為養份的哲思與情感，除了西方以「人為」基礎的現代性，包括了印象畫派的美學主張，物以形、色、原光的變易外，人間的心理狀態的情思夢境，包括了孟克的「吶喊」、夏卡爾的「夢」境，或是康丁斯基的抽象意涵等，均深深影響著他在創作上題材的上的選擇。
可以他在畫面上看到的自然景象與意象思維，包括了盧梭自然主義，以及羅特列克人像變易的「移情」功能，繪畫已由具象到裝飾，進而是「構成」的抽象；這項美學觀，豈不是東方主義中的「禪悟」、「神思」的化身。因此，賞析黃騰輝的繪畫美學，豈只在某一定向，而是「氣以實志，志以定言；吐納英華，莫非情性」（劉彥和語）。黃騰輝的美感與創作，在情性之間，是否有更為完善的思緒與理想呢？答案是肯定的，也是傑出的藝術創作者。
對此而言，黃騰輝的才情與理想，並不在意某一形質的定位，確有明白的定向。亦即在學院式的型態中，如何有更近一步的思考，亦即對古典的尊重到現代性的理解，作品的表現，才能充滿生命力。因此，具象中的意義，到意象後的抽象思維，由形體到意涵就是乙份辛苦，也是功力的修煉。他完成了他人與本人之間的分際，也應用了人類純粹獨立的繪畫風格與表現。
其中以他在文學上的喜愛與興味，至今他仍然保有「小王子」的浪漫情懷。不論是家人或是社會環境為大地築城栽花，為心靈注入新境。使之繪畫表現上更多元、更為明亮的形質出現，正如前述，他的繪畫已成為心靈所壓縮的版塊：一方格一世界，一幅畫一天地的自我，與他者之間綿延在星空的閃爍中。
或者說，他將世俗的社會現實，開挖人性的美妙心靈，從直覺的感動中傾向純粹的抽象，這不就是東方美學中的「立萬象於胸懷，傳千祀於毫翰」（姚最語）的過程嗎？況且他的興味來自才情的抒發，絕對是他情思浪漫湧現的時刻。了解創作的動機，來自創作者滿溢的情思，方能解決他孤絕才情與興味。他，黃騰輝的日常生活中，不斷在反覆，也在思索他在美感上的絕對。
不論是藝術表現，不同時期的作品，來自該時空的感應，或是不輟研究中的繪畫風格。近代美學思想與生活體驗的契合，有如雨後春筍般的勃發壯大。黃騰輝創作始先之處與當下純粹美學，應運在自然、人為與冥想中融入的圖象。
事實上，他在繪畫美學所體驗的境界，是人與自然、現實與理想中的需要。就古典所呈現的規範，包括：
1.筆墨技法與運用，是他日後成就繪畫風格的才能，是藝術創作所提出的「工欲善其事，必先利其器」的道理，也是論者以為藝術家的成功，有三個先天的條件，一是才情，二是思想，三是技巧。技巧就是形式的定格，也是畫作之於內容的陳述能量。在形式美先於內容美的過程，黃騰輝自始至今，他的素描能力，高於一般制式的學習者，在描繪中的精準、對比或平衡、漸層、色彩之於點、線、面所造就的結構，達到了「技巧由心，心象技存」的層次。
2.境界追索，也就是心靈安頓。這項命運是藝術家共有的理想與表現。黃騰輝在藝術表現中，儘管有多元形式的美感呈現，包括寫實、意象或心象的追求與理想創作。就其內容所要的定位，已經不只在技法的純熟而已，在畫面所呈現的意涵是「超以象外，得其環中」、「俱道適往，著手成春」（司空圖語）的境界。「縱使筆不筆、墨不墨、畫不畫，自有我在」（石濤語）的超越。換言之，文化內容是他情境表現的母體，也是創作勃發的力量。
3.作品表現。以西方美學觀點，有表現主義的群像存在，也是文學中個性抒發，或風格獨特的分辨，但表現中美感，卻不是固定形式的反覆，而是「我才之多少，將與風雲而並驅矣！」（劉彥和語）的生動，也是石濤所說：「夫畫者，從於心者也」。心即理，理即性，藝術美學在作品中，必有作者的外在學養與內在需要。外在形式明確可知，內在表現則是情思中靈魂的主體，與性靈共感於宇宙世界有關。套個現代語系中的元宇宙，或黑洞無限有關。在神祕、幻象、真理呈現前，便是藝術美學的造極要素。
藝術表現來自心靈能量，自作者主體中情思的要素，可以客體世界的實際力量。藝術家借之各種技法或形式闡釋自己的美感與主張，那乙份力量與需要存有一種「天人合一」的現象。創作的過程，一股無形各狀的力量湧現，似日月、似星象，也得宇宙之絕對，正是「道通天地有形外，思入風雲變態中。」（程顥語）的境界。黃騰輝匯聚自然天理，實現人情世故，出之靈符的感應，藝術創作豈不是在有無之中，情思飽和傾瀉而下的作品，表達了藝術本質中創作為旨的精彩圖記！
4.生活美感。世代時空，雖有變易，人情事故亦然在生活態勢中呈現，黃騰輝繪畫創作，來自生活真實的情感原素，具備了創作動機與實踐，故在「生活中靈度，其所具備的美感條件；資訊的匯集：鄉情國際，時代與環境」，豐沛成章；思維邏輯，時空審視，擇優而取的個人選擇，可以共知、共感、共融的題材。亦即生活審美的呈現，他的作品鮮活在世代空向的形態上，正如柯林伍德（Robin George Collingwood）說：「藝術品的創作不只是審美生活的終極目標，或是最高形態，而是審美生活的必要形態。」生活必要是「有機體，生命蠕動的真實」。
