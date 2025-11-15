〈中華副刊〉珍珠與玉

專題駐站作家：騷夏

編按：

臺灣濁水溪（Choshui River）發源於合歡山，經彰化、南投、雲林、嘉義而於下海墘村與許厝寮間流入臺灣海峽，為台灣最長河流。全長約186.6公里，流域面積達3156.9平方公里。曲連蜿蜒，見其濁而心實清。城鎮兩岸，夜間彷若珍珠，綴連成串。自高空俯瞰，美不勝收。古典詩人丘逢甲〈濁水溪歌〉如此述懷：「樂府新翻歌獨漉，不畏水深畏泥濁。水挾泥行萬萬斛，突出州心齧山足 。」

專題駐站作家：林瑞麟

臺灣玉山（Jade Mountains）位處南投縣西南境，其主峰高達3997米，為台灣第一高峰，素有「神山」之稱。山峰長年積雪，遠眺如天蒼地茫間的一塊晶瑩美玉。現代詩人沈花末〈藍與粉紅——秋末看見玉山〉如此讚美：「一種鎮定的藍∕堅強的風∕一座甜美的山。」

專題駐站作家：徐珮芬

寶島面積雖小，然自然景觀與文化遺跡極其豐厚。高鐵與臺鐵縱橫貫穿南北各地。城中的捷運與輕軌把區與里縫合。現在我們的距離不以時間量度，而以站與站的數目來計算。「小零，我和你只相距五個捷運站，今晚來我家吃飯吧！」迅速的發展與奔突的基建讓時間顯得急促，這該是「文字」出場的時候了。景色的日新月異，可以用視像來保留，情懷的今昔有異，得依仗優秀的書寫。臺灣的山水與城鄉，可供著墨者仍多。文字抵達的地方，是影像不能抵達的。橫視臺灣，如一葉扁舟，浮蕩於太平洋之西。夕照晨昏，總期待舟子之歌的響起。執筆如櫓，掛筆若桅，讓我們共同為這不沉的舟子吶喊啟航。

