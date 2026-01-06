〈中華副刊〉用絕美的愛造一座玫瑰園

在東海大學「小王子的玫瑰園」裡，黃騰輝親自完成兩座小王子主題雕塑。其中一座《小王子擁抱狐狸》，把「被馴養」的承諾，化作一個安靜而堅定的擁抱。

文／周芬伶 圖／黃騰輝提供

「小時候陪外祖父聽演歌，我到現在仍然愛聽，對日本人有一種理解，他們覺得死亡是絕美的，跟櫻花凋零一樣美——所有美好的事物都要以必死之心追求，就像小王子至死愛玫瑰，我愛小王子，是因為他的愛、責任、分享和對夢想的追求。」黃騰輝一面開車一面說，車上正播放日本演歌。

時值八月底，陽光仍炙熱，我們走入玫瑰園，離校慶開園典禮只有兩個月「我好怕趕不上，這事太難了，都不敢跟別人說。」第一次踏入這神祕基地，四面用鐵牆圍住，一般人是進不來的，培養兩萬朵玫瑰的滋味如何？「前三個月梅雨季下了好幾場大雨，每下一次玫瑰死掉百分之十五，每次都得重來，一共三次！」兩萬株的百分之十五就是三千株，所以一共淹死九千株，這簡直是大片玫瑰的死亡現場，生與死在這裏並存；近日陽光酷烈，曬死的也不少，但看一些成為褐色花乾的玫瑰株，真的感覺這件事像薛西佛斯推巨石上山般艱難，彷彿看到小王子對著玫瑰枯萎，快要死掉的心碎情狀，在這裏是確確實實存在。

黃騰輝為母校東海大學開闢「東海小王子玫瑰園」。

眼前玫瑰花叢有的形成一整片，有的剛被剪掉光禿禿的，有一些則枯死，大多稀稀疏疏，四個工人正在剪株，已盛開的先剪掉花朵，長高的修短，讓它們重新生長，目前大多只有五六十公分，在兩個月內要長至一百至一百二十公分，這樣才能在十月底長出更漂亮的花朵，時間真的很緊迫，校史編輯室想要玫瑰園的完整空拍圖，現在截稿時間已至，筆者也很怕來不及。

現在才知道要在東海建造一座玫瑰園是如何困難，首先是土質，乾燥的紅土不適合種玫瑰「就像在沙漠中種玫瑰！」光是挖土、填土就花三個月「從去年十二月開始，我便著手整理這片花園。第一步，便是更新這片土壤。東海的土質多是紅土，堅硬且帶酸性，本來就不適合種花，更不要說種玫瑰。整整三個多月的時間，我們不停翻土、養土，一車又一車載進肥沃的新土，將園區三分之二的新土與三分之一的原有紅土混合，再添入有機介質與養分，只為讓這片土地得到新生」，四月才是基礎工程——澆灌、排水與電力系統施工至五月初，然後開始塑形花園，種下從去年便已添置的老欉玫瑰。

如今園內計有二十幾種玫瑰，品名有初戀、月光石、卡玪卡、奇蹟、日出、星光、紅香檳、頑皮豹、莉娜、幻想、熱情、巴卡洛、天堂、光輝、雷射、斑馬、驚藍、藍寶石、雙喜、夢想、黑美人、和平、日光，光聽名字就像寶藏……。分幾個區塊種植，粉色一區，紅色一區，水紅一區，白色一區，呈現彩度濃淡，如此才更生動。

光看造型圖案空拍，就像兩朵巨大的玫瑰，立體雕刻在東海湖側與創藝學院之間，它就是在大地上繪製的大型藝術品。種植的過程是行為藝術，以「小王子的玫瑰園」深入人心的意象去創造，經歷過一次又一次的失敗，從死亡中再生；而完成後的玫瑰園像是童話與神話空間的再造，讓想像中的小王子落入人間。如果你沿著花徑的路線行走，將會在花心處見到小王子與狐狸的塑像，現在畫風十分現代的黃騰輝，重回老時光為這花園畫一張寫實畫，以這張畫為藍圖，先種玫瑰，再為小王子與狐狸塑像。如今塑像已完成，造型夢幻精美「願未來他們能夠靜靜守候這片土地，也守候每一位走進花園的人，讓他們在這裡找到屬於自己的夢想與童心」。

想想落成後，會有多少人在這裏流連不去，拍照打卡，空拍更美，它將成為東海的又一標誌。

如果不是東海人理想主義與人文精神，怎敢挑戰這種與天搏鬥的任務，不受控的因素太多了，氣候、土地、鳥蟲入侵，玫瑰又是嬌弱的花種，一場大雨一次颱風就全倒，再來是生長的速度、品種適應力都不是人力所能掌握。

眼前看到的，靠附小那邊的玫瑰開得最好，約有七、八十公分高，紅如火焰的花朵連成小花海，她們正在努力往上生長，痛苦度過一劫又一劫，並未放棄——進入這似有魔法的花園，你會不禁暔喃自語，想跟玫瑰對話，這裏充滿風與光的呼喊，花叢中似有小仙子在竊竊私語；也許我們應該對玫瑰有信心，如你心死也會換來她們的死亡「你應該常常對他們說話，說加油！」「我不知對她們說了多少話，這一生都在跟她們說話！」有人這麼痴心，還有兩個月，玫瑰一定早就聽見了，到時要如期報到，一個個長成大美人啊。

想像十月時玫瑰都長到一百至一百二十公分，一大片一大片，組合成兩朵超大玫瑰，大朵獻給小王子，小朵獻給東海，碎石子鋪成的小路，窄到身體被花刺刮到，而兩萬朵花香撲鼻而來，那應該是盛大且致命的香吧！成螺旋狀的花徑，要繞個兩圈才到花心處，那裏坐著小王子與狐狸的雕像，這不只是玫瑰園，而是小王子的平行秘密宇宙。

多麼夢幻美麗的畫面，也許過於夢幻美麗才這麼困難，在這個人與人充滿邊界感，愛已成空白語言，還有人願意用絕對的心去愛，這件事怎麼想也是行不通。就是這麼難，才值得去做吧！