〈中華副刊〉簡政珍當代詩話 何謂現代詩、私人性、個人性

文／簡政珍 攝影／羅文華

一、所謂「現代詩」

詩人處於特定時空的交集，他的生命有待詩去延伸。但詩的生命能延續多久，要看詩人對當代與過去歷史的反應。透過詩語言來表達這種反應的，我們叫做「現代詩」。

二、私人性（personal）與個人性（individual）

詩人對「我」的控制，反而使「我」在詩學裡彰顯。「我」經由藝術性處理後，詩所呈現的已不是私人的（personal）我，而是有人類共通性的個人（individual）。有些人要聞臭襪子才能寫詩，那是他「私人的」癖性，和詩學無關。