〈中華副刊〉簡政珍當代詩話 充滿生機、意象的邂逅

文／簡政珍 攝影／羅文華

一、充滿生機的符號

人文精神是詩存在的理由，也是現實應該「模仿」的對象。

若現實以詩質、同理心、生命感為理想國，所有表象的掩飾將層層剝落，所有虛浮的象徵將自我解構；我們面對的將是無數充滿生機的符號，指涉不時湧動的見解和創造力。

二、人生與意象的邂逅

很多時候，寫詩是因為現實人生和意象的邂逅。

詩人在那一瞬間看到生命在例行重複的日子裡甦醒、在生命因循的軌轍裡歧異，而邁進另一個天地。

人在這一瞬間發現客體的凡中帶奇。