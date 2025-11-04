〈中華副刊〉簡政珍當代詩話／大我，小我，現實

文／簡政珍 畫／卓美黛

一、大我與小我的融合

寫詩之前，詩人的意識隨著人世的悲喜而浮沉，這時詩人是個社會人，但寫詩的瞬間，腦中的社會意識融解成文字而和藝術結合。

假如意識是文字的自我審視，那麼社會意識滲入的瞬間已是大我和小我的融合。

二、透過現實人生看清自己

透過現實人生的書寫，詩人更能看清自我。一個在夢境裡遨遊的人經常在顧影自盼的凸鏡裡膨脹。

因為一直面對鏡子，從未想到真正的自我已經消失；因為面對現實，詩人體認到自我身分瀕臨喪失的危機感。