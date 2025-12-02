〈中華副刊〉簡政珍當代詩話／感動與顫動、空隙的密度

文／簡政珍 攝影／羅文華

一、感動與顫動

具有生命感與哲學厚度的詩，帶給讀者的，不僅是感動，而且還顫動，正如弓弦觸動聲響後餘音縈繞於腦際。顫動也是一種舞蹈，表現「智慧的狂喜」。

具有生命感與哲思的詩人，不以詩傾銷眼淚，不玩弄文字遊戲。

二、空隙的密度

因為留下空隙給想像，詩得以保持自身的存有。沒有空隙，也沒有詩。空隙的密度牽連詩質的稠密度。

一首詩的空隙，似乎有潛在適度的密度。過少則詩質稀鬆，幾近散文；過多會造成填塞而有刻意「做詩」的痕跡。