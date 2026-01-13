〈中華副刊〉簡政珍當代詩話 美學距離、感覺的智慧

文／簡政珍 攝影／羅文華

一、觀照的美學距離

書寫現實人生對詩人是極大的挑戰。關鍵在於觀照的美學距離。距離太遠，沒有感情；距離太近，趨於濫情。前者似乎對人生無動於衷，後者將使詩變成哀嘆或是吶喊。

適切的美學距離，是詩生命感的基礎。

二、詩是感覺的智慧

詩從個相入手，以通相為依歸。純粹的通相若無個相，容易變成抽象說理；只有個相而無通相，詩很容易變成詩人情緒的自渎。詩使情緒轉化成情感再轉進成智慧。

詩是感覺的智慧。