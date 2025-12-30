〈中華副刊〉簡政珍當代詩話／與體系對話、精緻化與陌生化

文／簡政珍 攝影／羅文華

詩在體系的拉扯下，和體系作的對話

詩常在規範下「適度」地逸軌，使閱讀充滿了驚喜。但最大的驚喜，不是詩讓既有的體系全然瓦解，而是在體系的拉扯下，和體系做揶揄的對話。

沒有既有的規範，詩反而難以顯現創意。這是詩和體系的辯證關係。

刻意精緻化與刻意陌生化

讀者閱讀好詩的瞬間，會訝異於其人生的沉潛深厚，而不會刻意去注意其技巧。一再以技巧引人注目的詩，反而暴顯內涵的貧血。最好的技巧是：詩質濃密，技巧卻似有似無。

刻意精緻化可能把詩簡化成文字的雕琢，刻意陌生化可能把詩變成文字遊戲。