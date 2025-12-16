〈中華副刊〉簡政珍當代詩話 說與不說、詩的「道」

文／簡政珍 畫／卓美黛

一、詩是拿捏「說」與「不說」的藝術

寫詩時，「景」可說，「情」不宜說。因為，情是用感受的，不是用說的。

若是不該說而說，所謂的詩，骨子裡已經變成散文。

二、詩的「道」隱含於意象思維

清朝費錫璜說：詩主言情，文主言道；詩一言道，則落腐爛。

說教使詩變成迂腐，但這並非意謂詩只能主情而不能含道。詩的道隱含於意象思維。