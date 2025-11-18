〈中華副刊〉自強 410 車次 台北——花蓮

■vango

不著邊際的山體

已然浮現窗前

朝陽穿透二氧化矽

熱情撫摸飄泊後

略帶興奮的躍躍欲試

如果大山大水是

生命中的過客

那麼眼下的風雨

又算得了什麼

出了山洞

早晚會是柳暗花明

如果滾動是前進動力

那麼藉著搖晃

應該可以喚醒

久違的麻木不仁

都說大山大水是

生命中的過客

過目風景不就是

守候多時的苦苦等待

與擦身後的喜極而泣

第一次在海岸線與

遠方貨輪競速

我動它不動的龜兔賽事

才一個山洞就把對方

甩成遙遠的凝視

浮雲下的遊子

恰如過了河的卒子

有風隨行

就能恣意瞬移

也許到站會是

另一個中繼伊始……