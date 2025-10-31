〈中華副刊〉與周夢蝶看了場《胭脂扣》
文／荻宜 畫／許世芳
觀塘咀名妓如花，幼時爹不疼娘不愛，流落市井，如無牆依傍，無棚架依附的藤蔓，滿地亂爬，被踩得藤蔓破敗，佈滿塵土又復繁衍，藤蔓如孤女，塵垢滿身，幸得妓院收留，肥魚肉腴，養得孤女身個豐潤。妓院教她彈琴唱曲，成琵琶手。引得一干男人想一親芳澤。如花卻愛上南北貨少東陳十二少。
1987年，詩人周夢蝶看過《胭脂扣》，他打電話與我：「我看了胭脂扣，我有疑惑，我請你看這場電影，我想要一個答案。」
香港報館廣告員袁永定夜晚上班，身穿黑綢綴花俏彩蝶旗袍女站他身後，柔媚道：「我要登尋人廣告。」廣告員問她：「怎麼登呢?」
「陳十二少，3811，老地方見。如花」廣告員索廣告費，女子說她沒錢。
廣告員吃著宵夜，發覺旗袍女移步而來，指著測字攤，「我想測字，看我要找的人能不能找到。」廣告員只好掏錢。她拿了「暗」字，測字的語她：「暗字兩個日，在陽間，找得到。」
夜歸的廣告員袁永定，坐在1987年、香港夜深無人巴士上層。忽瞥見黑綢旗袍女不知何時上了車，女子近身攀談，廣告員有一搭沒一搭應答，終究忍不住問：「你要找的人，何時分手的？」旗袍女沉吟說：「1934年。」廣告員大驚失色，顫聲問：「 你從哪裡來？」她回：「地下。」廣告員滿車亂竄，想逃開。
《胭脂扣》電影營造出觀塘咀妓院風光，沒有畫舫夜遊湖河，卻有如十里秦淮寬門大宅青樓。歌女歌，舞女舞佐伴少爺公子老爺宴飲佳饌美酒。各屋各廳紙醉金迷。著男裝俊俏如花翩然而至一廳，她緩緩唱起粵曲，悠閒十二少遲遲而來，聽了一段正痴迷，如花倏然不見。十二少轉身尋覓，卻見如花清澈大眼貼近盯他，吐氣如蘭，緩緩唱道：「你睇那斜陽照住那對雙飛燕」粵曲鄉音中難掩詩情雅意，粵曲唱入愁腸，淒楚哀怨，流露出男歡女愛纏綿情痴。多少貪戀風月男人，多少狂蜂浪蝶沉醉溫柔鄉中。陳十二少鍾情的眼與如花迷醉的眼對視，兩人臉對臉似已貼臉相親，註定一場生死戀。
1934 年3月8日子夜11時，如花準備美酒與被父母逐出家門的陳十二少對飲。如花風塵女身分被十二少母親嫌棄。性烈如花只想與十二少長相廝守，人間不能就奔向天上。
十二少玩世不恭，如花送他西裝，十二少穿上後，如花問：「衣服舊了呢？」十二少應：「丟了。」如花再問：「人舊了呢？」「也丟了。」
如花驚愕間，十二少笑言：「你有這麼多樣子，濃粧的、淡粧的、不化粧的、男裝的、女裝的。我丟了一 件，還有另外一件。」
十二少送如花一個胭脂扣小圓盒：內有胭脂餅，一如今日腮紅。胭脂有扣環，能如飾物般懸掛頸脖下。
如花遞一杯酒，十二少喝了，如花連送三杯，看他全飲入，如花將自己啜飲的一杯酒飲個淨盡。
如花用精緻小長匙挖兩小匙鴉片送進自己嘴裡，接著送兩小匙入十二少嘴裡。
如花地下足足等五十三年，未見十二少來相會，向冥府請求，來世願減壽命，她要赴陽間七日尋找十二少。
幫助如花的廣告員和女記者替如花登醒目尋人廣告：「陳十二少，3811，老地方見。如花」如花語廣告員：「十二少從來不失約。」這次徹底失約了。與地府七日之約將至的如花，難忍陽氣之盛，她虛弱極了。廣告員終於問出3811真意，他從報社儲存至1938年舊報中，找出線索：殉情男女中，妙齡女吞鴉片殉命，送醫急救的南北貨少東陳振邦身上飽含酒氣，昏迷不醒。
「酒裡，我放四十顆安眠藥。」如花說。
女記者聯絡電影拍片場，表明想採訪陳十二少。「誰是陳十二少，不知道，要找陳振邦，他隨時在。」對方語氣嫌惡又不耐煩。
靜夜中，身個臃腫老人，蹣跚移動腳步，找個位置，拉開褲襠，喃喃道：「三十年前尿尿尿過界，今日尿尿滴溼鞋。」
老人回到木板搭的簡陋床，拿出菸斗添少許黑沫，深深吸一口。往事如昨，當年如花就吞下這黑色什物。
恍惚入睡的老人覺一張臉貼上來。臉貼臉仿似與如花初見。輕柔歌聲響了：「你睇那斜陽照住那對雙飛燕」老人睜眼注視著對方的臉，以為做夢的老人忽然醒來，掙扎下床，行走，追著她背影，瘂嗓濁聲呼喚：「如花，如花，如花。」
如花抓起老人手，胭脂扣放他手心，說：「我不等了。」
兄長早逝，陳家老二成獨苗，二少前頭加十，以示多子吉祥。十二少獨自承繼富裕家業，如今寄居片場，有路人甲乙等角色，早已不為人知的十二少陳振邦上場了，臨時演員，能掙一餐就一餐，養著殘命。
詩人周夢蝶問題來了：「他們一起吞鴉片，為何十二少沒死？」
我回答：「每個人體質不同，一樣份量的毒，有人受不了，有人逃過了。」
第二個回應，純淨詩人如周夢蝶難免惆悵悲涼，我說：「十二少逃脫了，沒信守誓言。」
觀眾看到兩人各吃兩匙鴉片，毒發時，如花、十二少嘴角都溢出黑汁。如花吞下鴉片進入腸胃，十二少鴉片含在嘴裡。當年歸陰的如花死不明白，為何孑然一身獨上黃泉路。
《胭脂扣》，香港作家李碧華同名小說改編，成龍監製，關錦鵬執導，梅艷芳、張國榮主演，萬梓良飾廣告員袁永定。
