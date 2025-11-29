〈中華副刊〉與良醫良友邂逅之緣

夜思

文‧圖／林明理

雅珺姐是位看似平凡卻不平凡的女人，長得高大，神情慈悲，我經常回想昔日與她相識的一切。

那是五年前在馬偕醫院門口，如果不是當時當義工的她出於同情心，伸手攙扶了我一把，我就不會看到她眼眸深處映射出動人的光澤，也不會成了我的摯友。

今年七月中旬，我因騎單車意外自摔，六個星期後的一個上午，秋空迷人，我終於住院八天，接受署東醫院的大手術，揮別了長久苦痛而沉鬱的一面；而珺姐幾乎天天來探望，並在醫院照顧我。正如同我所說，行菩薩道的人如果沒有力行，等於空發願。而她身上毫無驕慢之氣，反之，精力旺盛、默默行善、隨時隨地毫不循私的助人所播散的慈光，是我感受到最美好的形象。

談到珺姐煮菜的手藝，我會說：「她是位好廚師。」值此感恩的時刻，我忽然接到她的來電：「教授，今天我煮的菜合不合口味？」

當我掛下電話的那一瞬，就莫名地漾出一抹微笑。然後喃喃自語說：「上帝啊，祢果真給了我一位守護天使！」我們的情誼遠勝姐妹。尤其是日前一整天她特地陪伴我在署東醫院，做完脊椎壓迫坐骨神經手術前的核磁共振之後，我對即將而來的醫師診斷更為信任了。

多少天來，我歷經患病時情緒起伏的就醫過程，最後，珺姐又繼續陪我搭車抵達高醫骨科啟川大樓二樓，終於解除了對原已安排好在署東醫院即將手術於脊椎骨刺以及椎間盤突出的恐懼。

因為，高雄醫學大學附設醫院的卓進益醫師、骨科主任呂衍謀醫師認為我目前情況還不需要進行大手術的時候，但仍需積極改善平日坐姿不當的惡習，並每日多加練習預防下背痛的運動。他們的叮嚀以及保有一顆行醫助人的初心，都給了我鮮明、深刻的印象。

在此，特別感謝雅珺，所有曾經幫助過我的親友、師長及醫師，讓我的人生有了許多難以磨滅的記憶。