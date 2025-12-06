〈中華副刊〉華副書訊《涉世‧涉事》紀小樣 現代詩集

個人簡歷

紀小樣，本名紀明宗，1968年生，繭居的作家，擅長吐詩，但不黏人；南華大學文學研究所碩士班結業，彰化磺溪縣籍作家、臺中文學館典藏作家，擔任過兒童文學雜誌主編、文學桌遊設計講師、作文指導老師。曾獲全國優秀青年詩人獎、年度詩人獎、教育部文藝創作獎、中國時報文學獎、聯合報文學獎等。出版過童詩集《我的天大本事》、小說集《城市之光導遊》，另有詩集《十年小樣》、《想像王國》、《橘子海岸》、《就是要開花》、《對美的一次回頭》等；《涉世‧涉事》是其第十五本詩集，刻正不自量力向第30本詩集邁進中。

廣告 廣告

自序沒有比在故鄉彰化出版詩集更歡悅欣慰的事了。

我不曾淡忘——童年，有一條龍舟說要游入我的筆管——我傻傻地說，好！

這是母父的原鄉，我生命的血脈在這裡賦形、文學的根脈裡流動著福鹿溪水，這是我半生涉世的蜿蜒形跡，未來還有洶湧奔突的意象將被頓挫於筆端……

懸瀑遇到深淵並不膽寒，是那一身縱躍——才使文字在滄海裡繼續翻騰、發出幽幽鱗光。

作品簡介

本詩集收錄詩作112首，略分：【涉世‧壹】、【涉事‧壹】、【涉事‧貳】、【涉世‧貳】、【詩事】五卷。

十七、八歲——小白馬的年紀伊始，筆者涉入詩業；長久積累，幾四十年未曾間斷。縱觀我的詩路，幾乎便是「涉世」與「涉事」的印「抒情」聽說是詩的傳統，但詩的「繁華」自不能少其骨幹支撐，兩者兼顧，更能意象亭勻。筆者大半生關注與所為之詩，情感與思想的指涉或漫射，背後在在都有一場故事與敘事……《涉世‧涉事》，此生未盡；詩仍在發生，紀錄生活與生命的種種「在場證明」。