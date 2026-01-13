〈中華副刊〉華副書訊

花季未了

作者：陳思嫻

出版日期：2025/12/12

只是一顆厭倦，以孤寂複製孤寂

轉的星體

從大氣層外殞落自盡，於是

我靜靜躺在地球的活火山口

吸吮風吸吮熱氣吸吮地殼氣喘的聲響

而被時光鏤刻成為一塊冥頑不靈的千年詩體……

——〈我是一具活著的詩體〉

陳思嫻擁有其獨特的語境，而語境又形塑了情境，讀《花季未了》情緒自然會隨著詩的韻律節奏，沉靜紓緩，既踞居山城，又佇立大漠，這並不是說陳思嫻因而遺世獨立，相反的，陳思嫻比起許多詩人還入世，而這種狀似矛盾的並存，其實毫不衝突，對詩人反而是正向的推力，陳思嫻就是最好的典範。（詩人路寒袖語）