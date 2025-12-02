〈中華副刊〉華副書訊

書名：鋸月亮

作者：王信益

出版社：秀威資訊

出版日期：2025/11/14

《鋸月亮》是嘗試由冥府還陽的一趟旅程，是一場經由苦難的鬼影，初識如何去愛的手記。那些幽冥的心象，情愛挫傷的沼澤，於日常中，反覆湧現，最終身體也長出鬼魅的色澤，那彷彿無止盡──幽暗的冥霧，時而沉溺，時而反芻，卻一直懷抱著對純粹的想望，終日與死亡對弈著，也漸漸體感到──自然與細物的微光，在幽微剎那，當智識與心緒，悄然裂出縫隙，作者從閃現的裂隙中，知覺到相異的色調，並任憑苦難的愛──流過自己。