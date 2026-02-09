〈中華副刊〉華副書訊

書名：我決定饒恕你的庸俗

作者：謝予騰

出版社：斑馬線文庫

這本詩集是一場對「庸俗」的審視與擁抱。

謝予騰以冷靜卻不失溫度的筆觸，書寫那些在愛裡跌倒、在生活裡掙扎的人——他們在城市邊緣、在失眠與告別之間，練習如何不再責怪自己。

從〈薄荷巧克力〉、〈晚安曲〉到〈我決定饒恕妳的庸俗〉與〈靠近〉，詩中反覆出現的「雨」、「島」、「手語」、「咖啡」與「老狗」，構築出一個關於時間與情感的軟性宇宙。

那裡的庸俗，不再是貶義，而是一種「真實到無法否認」的存在感。

這不是一本文藝的逃避之書，而是一場緩慢的自我修復——

在詩與現實之間，詩人練習「如何原諒成為人的自己」。