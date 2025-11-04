〈中華副刊〉華副書訊

書名：有所交集的人

作者：白石一文 譯者：邱香凝

定價：480元

直木賞得獎十四年後，白石一文再次提出對於緣分與邂逅的人生叩問，

就算人生旅程依舊跌宕忐忑，染上暮色後依然美麗真摯的成人之戀。

熟年離婚、中年喪偶、遭逢朋友背叛、無奈被迫失業，

背負著過往家庭的人，生命裡邂逅交會的人，

走過不完美的前半生，如何迎接下半生的不完美。

野野宮志乃某日突然起心動念在超市裡偷了人氣商品，正好被取締小偷的巡邏便衣盯上。倉促之際，志乃急忙喊住了正在超市停車場的箱根勇：「老公」。勇不假思索地和志乃假扮起夫妻，解決了志乃的困境……。

喪夫多年與婆婆野野宮幸同住的四十多歲銷售員野野宮志乃和妻子外遇離婚的五十多歲上班族箱根勇在相遇之後，兩人受到緣分牽絆逐漸熱絡起來，然而懷抱過往心傷的兩人最後將走向何方。