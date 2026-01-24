〈中華副刊〉《貓眼》與大紅斗篷

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/24232651/0125%E8%B2%93%E7%9C%BC%E8%88%87%E5%A4%A7%E7%B4%85%E6%96%97%E7%AF%B7.mp3

小窗花月 徐瑞 91 x 116.5 油彩 畫布 2024

文／艾虔 畫／徐瑞

先前於某報副刊讀到《不讀》這篇文章，我覺得有趣，想與閱讀社團的書友分享。作者提及他讀不下某書，決定放棄。原本選了書就堅持讀到底，但如此堅持，反而讓閱讀成為令人疲憊的義務。於是決定跟隨自己的心，與書揮別。他頓悟有時並非書不好，而是自己與書「八字不合」。隨即換了另一本書閱讀，卻感到意外的溫暖。他認為人與書也講求緣分，或說選擇，遵從自己內心的選擇。既然作者是臉友，我私訊告知，同時也想問問，他放棄的是那一本書。

我猜想並非配圖的《哲學的慰藉》。艾倫‧狄波頓為英倫文化明星，昔日以《我談的那場戀愛》於國際文壇崛起，《哲學的慰藉》則是二十多年前的著作。他以六位哲學家（蘇格拉底、伊比鳩魯、塞內卡、蒙田、叔本華和尼采）生平、言論等等，對應使用於六種人生低潮（不受歡迎、缺錢、挫折、有缺陷、心碎和困頓）。行文風趣詼諧，讓一般百姓對哲學、哲學家認識一二，且哲學是個人面對低潮的資源，而不僅止於知識分子的高談闊論。即使讀完不喜歡，應該不至於讀不下去。

臉友隨和，找出書讓我瞧瞧，《貓眼》。以《貓眼》為名的書有好幾本，乍見我沒太大興趣，但仍看一下作者：瑪格麗特.愛特伍！連忙告訴臉友，這不是一本普通的書。

瑪格麗特‧愛特伍在華文世界聲名不顯，然而她與獲諾貝爾文學獎的孟若齊名，並稱加拿大女作家雙璧，兩人亦有交情，為英文文壇重要作家。一旦過世，許多國際作家必定公開致哀。孟若獲得諾貝爾文學獎當下，有人為愛特伍惋惜，由於諾貝爾文學獎很少連續頒獎給同一國度作家，而孟若獲獎，幾乎等同愛特伍沒機會。隨後孟若公布與愛特伍餐敘照片，輕鬆融洽，想來是為了杜絕外界某些揣測。

然而知名作家的作品，未必適合每位讀者。我雖不知《貓眼》內容，然而愛特伍作品多由女性觀點出發，男性讀者未必感同身受，讀不下去亦是情理之中，人書缺乏緣分無可如何。好書太多，時間太少，臉友放棄《貓眼》沒什麼。而我想讀的書不少，無須特意尋覓《貓眼》，若有緣遇上，倒是不妨瞧瞧。

我讀過愛特伍《使女的故事》，印象深刻。《使女的故事》一般被列為反烏托邦科幻和女性的小說，取材少見。美國因戰亂和其他問題崩解，極權基督教重建主義取而代之，將女性分門別類，多數地位低落淪為雜役，且因環境污染，多數女性不孕，而具有生育能力的女性則被視為墮落女性，稱為「使女」，成為權貴的生育機器。總之使女身不由己，被送到那個家庭是上級安排，當然生下的孩子亦與使女無關。主角瓊.奧斯朋想與女兒、丈夫團圓，不願向命運屈服，密謀反抗。《使女的故事》曾改編為電影、電視劇、歌劇和漫畫等，在歐美頗受歡迎。

近年來歐美不時出現捍衛墮胎權的社會運動，也是各國大選重要議題之一。從美國、歐洲到南美洲，相關遊行不時出現頭戴白帽、身披大紅斗篷的人群，這是《使女的故事》書中使女的裝束，大紅斗篷已成為捍衛女性身體自主權的國際標誌。猜想愛特伍得知，或許頗為欣慰。《使女的故事》不但深入人心，如今與歐美墮胎運動連結深刻，成為群眾的抗爭資源，協助人們爭取權益。文學有時也很有用的。