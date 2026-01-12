〈中華副刊〉跨文化的詩意拼貼──讀簡玲《太陽說我棧居的屋子有鬼》

文／林宇軒 畫／袁圈

2020年2月，「每天為你讀一首詩」以散文詩作為當月專題，我選擇了簡玲的散文詩〈我殺了一隻長頸鹿〉進行賞析。文中對照了商禽的散文詩〈長頸鹿〉，將「長頸鹿」視為人際關係的隱喻，指出其指認了情感的破裂。回頭看這篇六年前寫下的賞析，自覺有諸多不成熟與超譯之處，寫作上也有待加強；應當有更適切的閱讀方式，留待日後再重新撰寫。

在同名的散文詩集《我殺了一隻長頸鹿》之後，簡玲又出版了另一部散文詩集《雨中跳舞的斑馬》，奠定其重要性──若要討論當代台灣的散文詩，便不可略過簡玲。除了散文詩，簡玲在2024年出版了以基隆為關懷的《讓雨落在我的山海》，由地誌詩的權威方群寫序，以不同的體裁持續開拓基隆文學的邊界。

比較少人注意到的是，簡玲推出一部又一部的詩集之前，其實早在1993年和2002年就出版了小說集《歸來》和《黑店》；而從小說跨到現代詩一步一腳印寫著，典型的詩人也許就是這麼一回事。對於最新出版的詩集《太陽說我棧居的屋子有鬼》，我有幸受邀撰寫推薦語，以下向大家簡要介紹。

已出版數本著作的簡玲，這次暫時放下了為人所知的「散文詩」，選擇在《太陽說我棧居的屋子有鬼》純粹呈現其創作生涯的「分行詩」。詩集收錄的作品時間跨度相當大，主題整體圍繞著記憶、信仰、歷史與空間的移動，交織出獨特的詩意網絡，儼然一部對生命的深情告白。

綜覽書中的個別詩作，時有馬勒交響曲的壓抑，時有杜布羅夫尼克足球場的喧囂；既能深刻描繪阿富汗母親的孤絕，也捕捉到亞得里亞海難以言喻的幽微，可說關懷的面向相當廣闊。整本詩集最大的特色，也許在於跨文化的詩意拼貼──簡玲以其獨特的書寫視角，一方面細膩描摹幽微的個體情感，另一方面宏觀地回顧邊境冷戰，這種交錯的筆觸讓整本詩集讀來，同時具備了私人記憶與世界感。

同名詩作〈太陽說我棧居的屋子有鬼〉點出了全書的基調：在歷史與文化的縫隙中，我們該如何與幻影共處，並藉由書寫尋找存在的亮光？那些「鬼影」可以是幽靈，但在詩中卻彷彿更情願成為「不朽的詩魂」，成為詩意和歷史的召喚。在如此筆觸之下，簡玲的《太陽說我棧居的屋子有鬼》開展出細緻的美感，展現了詩人心境的誠實與廣闊。