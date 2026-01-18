〈中華副刊〉踏莎行／倒影之城的最後居民
葉莎‧攝影／陳永鑑
獨自站在冷冬的隘口
時光的鏡子總是過於清澈
照見魚群紛紛逃離，棄守自己的江河
也照見折頸的荷，牽起巨大的孤寂
圍起一座城池的瘦弱
一隻鳥從遠處飛來
成為倒影之城的最後居民
所有的冷化為淺淺的秋波藍
附著於摺起的羽翼
抑鬱且寂靜
面朝西，牠任落日穿越寂靜
深信若能接住暮色
必定能接住日升月落
若能飛越無盡的黑夜
必也能飛越遙遠的星辰
飛越星辰時，也飛越一戶人家
一戶人家
簷下盛開許多白色玉簪花
恬靜寬和又純粹高雅
像曾經歡喜鳴叫的無數仲夏
在寒風中驚醒的我
和最後居民做了同樣的夢
如今立於時光的鏡前
冷冬的隘口不曾密合
殘荷如斷塔，枯桿如路標
指向春天隱沒的方向
一隻鳥以背影說著深濃的落寞
一個人以素筆描繪淡哀的北風
若你聽見細微的聲響
那必是倒影之城一陣風吹過
折斷了一枝荷
其他人也在看
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 8 小時前 ・ 16
梁小龍驟逝！晚間抖音突更新：原諒我不辭而別 生前遺言太催淚
香港男星梁小龍因演出電影《功夫》「火雲邪神」爆紅，但留下眾多經典作品的他，今被親友證實與世長辭，享年77歲，消息傳開後讓粉絲們相當不捨，不過梁小龍抖音帳號在今（18日）晚間無預警更新影片，似乎生前留下話語道別粉絲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 3
「癌症」是自找的終極發炎！名中醫提醒這2大食物加速細胞老化很致癌，千萬要少碰
「癌症」等同是自找的終極發炎。是的，這樣的慢性發炎很可怕；你所聽過的一些重要疾病，包括癌症、糖尿病、心臟疾病、關節炎、憂鬱症、乾癬、阿茲海默症等，都與慢性發炎有關。慢性發炎怎麼造成的，又該怎麼避免發炎？這時大家一定會想知道：「吃的東西有沒有影響？要抗發炎是要吃素嗎？」今天就讓我們來看看日常飲食應該避免哪些食品，才能減少身體的發炎反應。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 24
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 30
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 6 小時前 ・ 226
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 9
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
-20℃極冷空氣南下！全台「最冷時段」專家說了
生活中心／李汶臻報導前氣象局長鄭明典日前在臉書發文PO出一張海平面氣壓圖，北半球大範圍呈現紅棕色高壓區塊，讓他直言「第一次看到這麼極端」，畫面曝光掀起網友熱烈討論，更有人好奇發問「這代表霸王級寒流要來？」。鄭明典18日稍早再度更新海平面氣壓圖，顯示最高氣壓定到1072百帕，他預期這次台灣感受到的可能是相對緩慢的降溫，但低溫持續時間相對持久一些。此外，他17日也曬出一張衛星海溫影像並示警零下20℃以下的極冷空氣，明（19）日開始就會慢慢往南擴展，預計對台灣天氣造成影響，會有很顯著的降溫。民視 ・ 13 小時前 ・ 12
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 251
楊瓊瓔臉書遭基層洗板 網友轟破壞團結：不要搞到下屆立委都選不上
CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台中報導 國民黨中央於16日針對台中市長提名進行協調，有意爭取提名的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔均親自出席，但最終破局收場；楊瓊瓔並建議第2次協商延至2月以後再談。面對民進黨人選早已確定由立委何欣純出戰，引起許多藍營支持者擔憂，紛紛在楊瓊瓔的臉書發文下留言，盼能黨內團結並勸退，甚至還有人撂下重話「不要搞到下屆立委都選不上，就...匯流新聞網 ・ 17 小時前 ・ 149
若川普成功逼賣格陵蘭？學者預言恐怖後果
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）近來不斷展現對格陵蘭的野心，17日更表示，將對丹麥、德國、英國、法國等8個國家出口到美國的商品加徵10%關稅，直到格陵蘭的收購協議達成為...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 101
台積電報佳音！高含積這幾檔被點名 這波行情你站對邊了嗎？
台積電最新法說會報佳音，公布2025年第四季財報，受惠AI應用對半導體強勁需求，台積電Q4所有指標均超越財測，其中，單季淨利較同期大幅成長35%，達到新台幣5,057億元，且數字不僅刷新歷史紀錄，更大幅超前市場預期的4,784億元，加上市場最關心的台積電2026年資本支出，公司揭露將高達520億美元到560億美元，主要是因應後續成長需求，數字同樣超出市場期待，由於台積電Q4財報表現相當搶眼，預告台積電一個人的武林行情將再出現，帶動1月台股多頭再添柴火。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發表留言
中天主播涉國安法怎露餡的？檢曝他「用自己帳戶」轉中國錢
政治中心／綜合報導中天記者林宸佑日前因涉嫌違反《國安法》，橋頭地檢署指揮調查局前往其住處搜索後，將其帶回高雄偵訊，訊後聲押獲准，消息曝光後引發熱議。不過，林宸佑其手法以及怎麼露餡被抓，也讓外界相當好奇。橋頭地檢則指出，主因在於林宸佑收取來自中國境內的資金後，再利用個人帳戶轉錢給提供情資的現、退役軍官。民視 ・ 19 小時前 ・ 771
《功夫》火雲邪神梁小龍逝世⋯「香港四小龍剩兩人」成龍悲慟哀悼
香港演員梁小龍14日逝世，享壽77歲，他在70年代曾與李小龍、成龍、狄龍並稱「香港四小龍」，他的家人正低調處理後事，目前安排於1月26日在深圳龍崗舉行出殯儀式。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 11 小時前 ・ 38
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆
「4大生肖」月底迎黃金12天！貴人炸裂、財庫引爆EBC東森新聞 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
去銀行別急著走！前行員揭有錢人「2大怪癖」：多待幾分鐘是致富關鍵
日本理財作家飯田道子根據銀行經驗，揭露「有錢人」與「一般人」的兩大理財習慣差異。她指出，富人前往銀行時，不僅辦理業務，更會善用時間主動蒐集最新金融資訊，深入掌握市場動態。其次，相較於普通人僅關注帳戶餘額，有錢人更重視「資金流向」，會仔細核對每一筆收支明細，藉此釐清財務狀況、減少不必要開銷並提升儲蓄動力。飯田道子建議，民眾可從改變這2個日常細節著手，逐步培養致富體質，改善財務現況，邁向財富自由。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 26
春風車禍撞賓士找到人了！對話紀錄曝「交代好了」 愧疚喊：很抱歉
本土天團玖壹壹成員春風今（17）日表示在台74線發生車禍，因未報警處理一度遭網友質疑「肇逃」，他隨後親自發文還原經過澄清。晚間春風再度更新後續進展，宣布已順利聯繫上當事賓士車主，並公開雙方私下對話紀錄，感性寫下「圓滿」，讓整起風波畫下溫暖句點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 11
街頭遭砍12刀！賀一航兒送醫「2度命危」：走錯路 因他痛改前非
已故男星賀一航兒子曾治豪近日登上綜藝節目分享人生故事，透露小時候爸爸賀一航工作繁忙，所以跟對方並不親近，再加上父母沒有在身邊陪伴，隔代教養也讓他逐漸變得叛逆，更因結交壞朋友，導致走在街上被砍12刀緊急送醫。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 6
中天記者用錢收買軍人換機密？侯漢廷憶自身「共諜冤案」：檢方當年也用同一招弄我
中天主播「馬德」林宸佑涉嫌違反國安法，被法院裁定羈押禁見，事件引發熱議。曾被指是共諜遭國安法起訴，最後無罪確定的新黨台北市議員侯漢廷表示，涉嫌用金錢收買軍人換取機密的指控，當年也用在他身上，「檢方編故事能編出花籃」，他採訪軍人的資料，當年被檢方幻想成滲透軍人。新黨青年軍王炳忠2018年被控接受中國國台辦資助，與侯漢廷、林明正及陸生周泓旭成立「新中華兒女學會......風傳媒 ・ 9 小時前 ・ 107