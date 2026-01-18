〈中華副刊〉踏莎行／倒影之城的最後居民

葉莎‧攝影／陳永鑑

獨自站在冷冬的隘口

時光的鏡子總是過於清澈

照見魚群紛紛逃離，棄守自己的江河

也照見折頸的荷，牽起巨大的孤寂

圍起一座城池的瘦弱

一隻鳥從遠處飛來

成為倒影之城的最後居民

所有的冷化為淺淺的秋波藍

附著於摺起的羽翼

抑鬱且寂靜

面朝西，牠任落日穿越寂靜

深信若能接住暮色

必定能接住日升月落

若能飛越無盡的黑夜

必也能飛越遙遠的星辰

飛越星辰時，也飛越一戶人家

一戶人家

簷下盛開許多白色玉簪花

恬靜寬和又純粹高雅

像曾經歡喜鳴叫的無數仲夏

廣告 廣告

在寒風中驚醒的我

和最後居民做了同樣的夢

如今立於時光的鏡前

冷冬的隘口不曾密合

殘荷如斷塔，枯桿如路標

指向春天隱沒的方向

一隻鳥以背影說著深濃的落寞

一個人以素筆描繪淡哀的北風

若你聽見細微的聲響

那必是倒影之城一陣風吹過

折斷了一枝荷