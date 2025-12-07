中華日報

〈中華副刊〉踏莎行/在空無人跡的地方

CDNS V

詩‧攝影／葉莎

在空無人跡的地方

真理並不棲息於全陰的山脈

風的聲帶，草的鮮綠

最愛在向陽的山坡生長

而樹的直線條，不被扭曲也不被忽略

它們輕輕流動

成為空曠裡的唯一語言

 

我來過，成為唯一

能和野風、青草及陽光對話的人

那些如影子、如微光的

千百種思量和反覆折返的惆悵

終於透過千萬次心唸並口誦

化為光明的咒語，溫柔推移

擊破一切圍繞的殘響

 

慢慢的，讓我

也成為一朵清醒的雲

籠罩草原的矮雲

因心念聚集，悄然化為咒語

你若有一百種惆悵，一千種思量

不時回望渺茫的榮光及毀譽

請來到此地

 

在這裡，喜悅的風

樸拙的青草都在等你

舒緩的山坡，也說著傾斜的語調

若恰巧下了一場雨

那必是蒼天的啟示

要你成為能觸及與不能觸及

能高飛也願意下沉的人

 

 

