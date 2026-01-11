〈中華副刊〉踏莎行／日子，在山路上慢慢彎

詩‧攝影／葉莎

青山從黑夜的被窩露出半個頭

一天的清醒被誰拉開

將昨晚囫圇吞棗的計畫再反芻一遍

日子的軛，又被慣性的甩上肩頭

擱在門框邊上那個吻

記得要穩妥的放在左邊的兩肺之間

每次呼吸將陪伴妳

將山中的寂寥一次又一次推翻

比起城市的繁花

我偏愛一株幽蘭隱忍的香氣

比起紅唇迷惑

我更愛聽妳翻譯鳥語

壯碩如牛的漢子

是和我一起搬運日子的夥伴

時常交談三兩句，吐四五句葷腥顛

倒最愛說：做一天鐘，敲一天和尚

又說：甘願做犁，毋驚無牛通拖

甲地是山坳裡的家

乙地是房屋鱗次的都市

丙地是一衣帶水的偏鄉

在三地之間穿梭，放下貨物時

也拍落一身煙塵

右手再次扭動方向盤

日子，也在山路上慢慢彎

蜿蜒的歌曲響起時

曲折的一天也將近尾聲

左手飲下一瓶月光

那吻又在胸口悄悄亮起

讓一顆心感覺如此順暢平坦