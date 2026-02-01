〈中華副刊〉踏莎行 水把天空收好

詩‧攝影／葉莎

起初只是一片黑夜

後來黎明走來將它擊碎

一座蒙面的山崗

不曾向誰提起熟悉的日月

所有的熟悉

都來自於最初良善的眼睛

一座山，甘心交出面紗和影子

也交出森林中孤獨過夜的人

一座天空從不倚恃無極

俯視鏡面又謙卑的沉入鏡底

而眼前這波光明凈

擁抱遼闊也接納泛萍浮梗

宛如一位身心潔淨的婦人

在透明的時光種下柔軟的水草

又將藍天疊放收好

自從被不藏私的山崗交出

我就成了山中之水和水中之山

雲中之日及日中之雲

任一條魚別在胸前

成為萬千寧靜中唯一的聲響

廣告 廣告

原來

撞擊最懂不完整的完整

縫補最懂破碎之後的破碎

蒙面的山崗從來不屬於絕情

為何來為何去

成為山成為雲的那個人

最後也成為天空的一部分

被水疊放收好