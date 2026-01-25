〈中華副刊〉踏莎行 沉思者——致莊華堂先生

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/25224243/0126%E6%B2%89%E6%80%9D%E8%80%85%E2%80%94%E8%87%B4%E8%8E%8A%E8%8F%AF%E5%A0%82%E5%85%88%E7%94%9F.mp3

詩／葉莎 攝影／張捷明

你坐下來

風也跟著坐下來

這個季節，荷花池裡並無荷花

習慣戴的卡其色帽子

此刻重疊於方鑑齋戲台

廣告 廣告

戲台上

空蕩蕩推著空蕩蕩

一齣戲，正以影子的方式復活

在充滿影子的世界

你曾如此渴望消滅影子

木椅托住瘦削的身影

像被擱置的句子並無標點

你以背影面對的光陰

依然悠悠前行

曾經捕獵的無數文字

如今以波紋的速度慢慢釋放

你凝視水面宛如校對句子

當水池慢慢翻動

彷彿替天空校對顏色

你微微前傾的那一刻

順勢把重量悄悄遞給時間

擱在欄杆上的手

習慣停在同一個位置

半朽的木頭記得

你把沉默放得很輕

不肯回頭的人

終究沒有回頭

任冷風淡淡走過

搖動了一樹懂離別的細柳

註：照片為莊華堂先生於林家花園方鑑齋戲台留影。