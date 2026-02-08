〈中華副刊〉踏莎行／漂浮的葉片，低聲發光

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/02/09014659/0209%E6%BC%82%E6%B5%AE%E7%9A%84%E8%91%89%E7%89%87.mp3

詩／葉莎 攝影／陳永鑑

抓住我的

是無數碎裂的綠葉，和

一片無法重組及提煉的暗黑

雖然我始終認為

暗黑是一種破壞也是一個神

那些流動中細微的光束

盡是神的眼睛且風情萬種

在季節的眼中

卻是低聲發光的詞語或是蟲

廣告 廣告

我認識一個

擅於靠近詞語也擅於捉蟲的人

此刻我們立於池畔

看見一片荷葉被世界托住

胸懷半卷，情感半藏

那人說了：「於我，世界上絕望的深度勝於愛的強度，所以結婚、生子、吃飯、安睡，不過流於表面且淺嚐即止。」

那人自己就是一隻蟲子

喜歡啃咬自己

那人自己就是一個神

深諳世事且早早逃離

那人和我都是齊奧朗的信徒

在絕望中相逢

一起歡喜登上絕望之巔

漸漸活成脫軌的樣子

在一大片暗黑的流動中

漂浮的葉子也在屏息，呼吸和聆聽

並且不時低聲發光

彷彿說著永不沉沒的念想