〈中華副刊〉踏莎行／潤澤句子的祕密

詩／葉莎 攝影／陳永鑑

若乾涸並非必然

傾盆大雨就是一種盼望

若低谷也喜接納

高山融雪就有了一個家

總是聽見

順著山勢蜿蜒而下的步伐

那不是龍也不是蛇

而是奔流不止的生活

總是看見

在低窪處慢慢飛騰的想法

那不是蜂也不是蝶

而是雨水在跳舞

點滴陳述心情的密碼

我喜歡在陳年的土壤上

種一些白蘭花或百合

尋找疏鬆透氣及微酸性土壤

覆蓋腐葉土、粗糠灰

或施足基肥或翻土深挖

直到某日

花朵盛開，傷感也盛開

傷感搖曳，詩句也搖曳

願意袒露的榮光

或渴望深藏的陰影

最終會像一次生命的水文循環

蒸發、凝結，降水與徑流

化做一個盪漾的湖泊

詩句會像一隻鵝

輕輕划過心靈的碼頭

像野生的鶴或飄浮的雲

悠悠飛過窗口