〈中華副刊〉踏莎行 碎片之丘

詩‧攝影／葉莎

再也想不起全然的黑暗

那些巨大聳立，暗箭四伏的高牆

恍如盜墓之人

深信璀璨的珠寶勝於潔淨的生命

顫顫攜著兢兢，魂飛拉緊魄散

互為同伴，不時捏緊對方的手汗

恐懼有恐懼的心靈

貪婪有貪婪的眉眼

再也想不起一座燈塔

和守著燈塔遙望大海的一顆心

棄槳的水手，順勢摘下

曾經灼灼逼視大海的眼睛

再也不需要一雙眼睛

看見自己的滿身風雨

黑暗，自有黑暗微弱的光明

角落，自有角落生存的歡喜

時常為此生拼圖

將不知被誰切割和打散的不規則

碎片，再次組合復原

雷聲置於連綿的山丘之後

風雨擱在一排枝椏之間

至於鳥聲

必須安放於一座山丘之上

那是此生零落之後的歸處

日也啁啾，夜也啁啾

知曉命運的人

終將臣服於命運

而黑夜

早為懂得安眠的人鋪好被褥