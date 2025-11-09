〈中華副刊〉踏莎行 空白比枝葉更重要

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風下週將登陸台灣，對此，氣象署指出，鳳凰預計今(9)晚到明(10)天通過、登陸呂宋島，之後進入南海北轉朝台灣前進，強度會減弱，12、13日通過台灣預計是輕颱等級，但基本上全台灣暴風圈侵襲機率都有6成以上，其中台南、嘉義縣市超過8成，氣象署將在明後天發海陸警，不過是否放颱風假，將依各縣市政府依據風雨預報評估後決定。 氣象署指出，鳳凰颱風今晚登陸呂宋島後，強度就會受到地形破壞減弱，明天到13日隨著颱風位置不同，強降雨區域也不同，明天進入南海，後天北轉，12、13日進入台灣海峽，再通過台灣，由於北上過程垂直風切大，環境不利於其維持強度，通過台灣可能已減弱為輕度颱風。 不過威脅仍不容小覷，明後天東北季風加上颱風外圍環流，將產生共伴效應，基隆北海岸、大台北、宜花東及恆春半島有大雨或豪雨，尤其宜花及大台北地區有豪雨等級以上降雨機率，桃園以南為局部短暫陣雨。 鳳凰颱風12日接近，花東持續大雨，中南部雨勢增加，北部及東北部轉為背風面，降雨趨緩；13日颱風中心到東北方海面，強度可能減弱為熱帶性低氣壓或溫帶氣旋，隨著東北風增強，中部以北、東北部雨勢明顯，且北部有較大雨勢。 根

