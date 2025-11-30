〈中華副刊〉踏莎行 莫日格勒河的多層語意

詩‧攝影／葉莎

在草原深處慢慢滑出的

是文字最初的質地，溫柔且不腐

我記住了

風吻過水面的輕音

以及某個雨季沉重下切的重音

那些節奏、停頓和呼吸

皆是一種暗室

暗室中一切混亂與失衡

此刻已被拋擲遠方或深埋近處

晝夜不捨的

走一條不驚擾世界的彎路

選擇溫柔的繞行，迴旋如手寫草書

為一切言語保留弧度

避免撞傷大地和他人的心

我曾為語言的魔術深深著迷

為一幅畫或一片風景深深沉溺

而莫日格勒河不停回望自己

以河面的粼粼波光

向我演示多層語意

逆光有其和諧與魅力

雲影又是一切存在與難名

草原因河流的潤澤而出生

河流的蜿蜒又因草原而生變

我們在磨亮心靈時

也同時悄悄磨亮了詩句

有時是我書寫了文字

有時是文字書寫了我