〈中華副刊〉踏莎行／遷徙者的隱秘心事

詩‧攝影／葉莎

層層疊疊山崗說的話

你聽見了嗎

越過葳蕤草地和一片繁花的人

也見過百草凋零和水瘦山寒嗎

悲涼的不是旅途

是離群的雁，獨自遷徙的心情

孤寂的不是落日

是烈日當空之後，逐漸蕭索的嘆息

你莫和我說

雁的鳴叫是一首詩

莫和我說

就算太陽換上一襲黯淡的黑衣

依舊是白晝歡騰的延續

我在白紙上

寫下許多徘迴不去的詩句

偶遇窗外拂過的柳枝

又暗暗唸誦一段沈從文的詩句

「你是一枝柳，有風時是動，無風時是動」

幸好我們都不是折柳的人

不談依依也不提難捨

最愛專注於窗外陌生的風景

彷彿早已按捺住洶湧

幸好我們是

無風時不動，有風時也不動的人

從來不曾向誰提起

關於遷徙者，這層疊交錯

萬般縱橫的隱秘心事