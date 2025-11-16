〈中華副刊〉踏莎行／風走進羊群的時候
詩‧攝影／葉莎
風走進羊群的時候
牧人已經睡著
夢中聽見的細微聲響，是
遠方炊煙的消散
是青草和天地的共感
青草走進村莊的時候
羊群已經睡著，牠們睡臥的
姿態，多麼像宇宙散落的詩稿
語音起伏，詞語微顫
意象靠在露珠上休息
巨大的靜默成為一張床
偶然經過此地
那時我猶是疲憊的旅人
隨意朗誦了幾段
發現文字中佈滿閉眼的風
那些沉睡的比喻
底下是被靜默覆蓋的的洶湧
情感啊，你最好睡著
像一個牧人忘記手中的鞭子
像一隻羊漠視肥壯之後的遺憾
像我養一萬個過往
最終在紙上留下空白
自從明白靜默的必要
就有了村莊的性格
擁抱炊煙同時也擁抱消散
愛過繁盛同時也愛過荒涼
風走進詩中的時候
文字的羊群紛紛醒來
它們在紙頁上
緩緩，走動
渴望自己成為一顆露珠
短暫且閃亮
