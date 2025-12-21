〈中華副刊〉踏莎行／黃葉。河流

詩‧攝影／葉莎

黃葉已成河流

波紋在葉與葉之間翻轉

它們在空中流動

彷彿有一隻舵手極力拍擊

叫滿山被深秋的聲音佔滿

一片葉子決定流亡

以掌狀缺裂敘述此生的遺憾

誰知道寒風中的飄落

到底是自棄，還是

無端被棄的一千種絕望？

沙荒是一株樹的母親

曾以輕鹼土哺育第一片葉子

如今靜握孩子閃亮的記憶碎光

不提起也絕不遺忘

站在樹林西側，像我這樣的老孩子

見過雁初歸也見過螢已飛

愛過輕帆也愛過短蓬，不知

為什麼看見黃葉如河流

難免又輕問

到底誰是落花，誰是流水

誰是有意的楚雲

誰又是無情的漢水呢

荒野中，再次盪漾苦澀的味道

那是深秋傳遞的訊息

黃葉知我心意，總愛將自己比做

一葉、一風、一雁、一螢

河流在我內心深處打開

汨汨流出的，並非沉降的傷情

而是時間，和時間教會我的事