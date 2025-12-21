〈中華副刊〉踏莎行／黃葉。河流
詩‧攝影／葉莎
黃葉已成河流
波紋在葉與葉之間翻轉
它們在空中流動
彷彿有一隻舵手極力拍擊
叫滿山被深秋的聲音佔滿
一片葉子決定流亡
以掌狀缺裂敘述此生的遺憾
誰知道寒風中的飄落
到底是自棄，還是
無端被棄的一千種絕望？
沙荒是一株樹的母親
曾以輕鹼土哺育第一片葉子
如今靜握孩子閃亮的記憶碎光
不提起也絕不遺忘
站在樹林西側，像我這樣的老孩子
見過雁初歸也見過螢已飛
愛過輕帆也愛過短蓬，不知
為什麼看見黃葉如河流
難免又輕問
到底誰是落花，誰是流水
誰是有意的楚雲
誰又是無情的漢水呢
荒野中，再次盪漾苦澀的味道
那是深秋傳遞的訊息
黃葉知我心意，總愛將自己比做
一葉、一風、一雁、一螢
河流在我內心深處打開
汨汨流出的，並非沉降的傷情
而是時間，和時間教會我的事
