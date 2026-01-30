〈中華副刊〉一部差點被淹沒的日本文學瑰寶──《今昔物語集》

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/01/31011605/0131%E4%B8%80%E9%83%A8%E5%B7%AE%E9%BB%9E%E8%A2%AB%E6%B7%B9%E6%B2%92%E7%9A%84%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%96%87%E5%AD%B8%E7%91%B0%E5%AF%B6.mp3

文／林水福 畫／嚴玟鑠

一

世界名畫家，生前默默無聞，或僅賣出極少數畫作，未受藝術界重視，死後名聲大噪的不乏其人。例如梵谷、維美爾、莫迪里亞尼等皆是。

類似情形也出現在日本文學裡！

《今昔物語集》，這名字即使喜歡日本文學的讀者，聽過的大概也不多吧！

成立於12世紀初期，共三十一卷、分為天竺（印度）部、震旦（中國）部、本朝（日本）部，1054篇作品的這部書籍，說來也可憐，當初被發現時，連名字也沒有。總不能以無名書籍稱呼吧！

由於每篇作品開頭，都是「今昔」（∕很久很久以前），所以就叫它《今昔物語集》。

至於誰是它的親爹呢？學者之間吵成一團，有人說是平安後期的源隆國，也有人堅持鳥羽僧正、覺猷、忠尋僧正、大江匡房才是。反正公說公有理，婆說婆有理，誰也不讓誰。還有人說，它不是單一作者，是集體創作的。

管它的，或許我們可以說它來歷不明！

而它到底寫些什麼呢？

它是「說話」文學，屬於庶民的。起源於神話、傳說，平安朝前期興起於民間，以口耳相傳的方式擴散。

為什麼會有這部書籍產生呢？

這是平安朝晚期白河上皇為了擺脫藤原攝關家的干政，實行院政制度，轉而重用地方豪族與武士。為了教育這些缺乏知識與素養的階層，下令編纂此書，作為教化他們的教科書。

二

最早注意到《今昔物語集》魅力的，不是日本作家，而是以寫怪談聞名的希臘籍作家小泉八雲。他在明治三十三年（1900）出版的《影》收錄了兩篇改寫自《今昔物語集》的〈和解〉與〈騎屍體的人〉。

然而，那時並未引起世人的注意。真正將《今昔物語集》從重重的歷史灰燼中挖掘出來，磨光，使其散發出原來的耀眼光輝的是芥川龍之介。

1916年二月芥川在《新思潮》雜誌發表〈鼻子〉，第四天收到老師夏目漱石來信的讚賞：

「你寫的東西很有趣。正經戲謔夾雜，自然呈現可笑處，具高級趣味。其次，材料著眼新奇。文章具要領，結構完整。敬佩！那樣的東西，今後寫個二三十篇，會成為文壇特異的作家。不過，光是〈鼻子〉恐怕許多人看不到吧！即使看到了也會忽略掉吧！不要在意這樣的事，繼續寫吧！」

漱石銳利的眼光與關懷學生之情，溢於言表。

1916年七月於《新小說》發表〈芋粥〉，漱石給予好評：「技巧前後相連貫，非常傑出。對誰來說都不丟臉。」之後，各雜誌爭相向芥川邀稿。〈鼻子〉發表後不到半年，芥川已建立了文壇不可動搖的地位。

芥川以《今昔物語集》為藍本，創作的小說有：

〈羅生門〉（1915）、〈鼻子〉（1916）、〈芋粥〉（1916）、〈運〉（1917）、〈偷盜〉（1917）、〈往生繪卷〉（1921）、〈好色〉（1921）、〈竹林中〉（1922）、

〈六之宮公主〉（1922）等。

讀者或許要問：《今昔物語集》的魅力是什麼？

1927年芥川發表〈今昔物語鑑賞〉，道出其中奧妙：

「我終於發現《今昔物語》的原貌。《今昔物語》不僅蘊含著栩栩如生的藝術生命，借用洋人的說法，還帶有一種 brutality（野性）之美，那是與優美和奢華絲毫無關的美感。

《今昔物語》如同我在之前所提及的充滿野性美，這樣的美感不僅存在於宮廷的世界，這個世界出沒的人物，上至一國之君，下至平民百姓，甚至是盜賊與乞丐等。不，絕不只這些。還有觀世音菩薩、大天狗以及變身的妖怪也是。借洋人的語言來說，這或許正是王朝時代的人間喜劇吧！每當我翻開《今昔物語》時，就感覺彷彿能聽到當時人們的低泣與笑語，不僅如此，他們的輕蔑和憎惡（例如公卿對武士的輕蔑）之聲也交織其中。」

之後，「野性之美」成了《今昔物語集》的象徵性代名詞。

芥川的這篇評論與取材自《今昔物語集》的小說創作，帶動了民眾對他的興趣，颳起了一股創作與研究的熱潮。一時之間，洛陽紙貴。諸多作家紛紛效法

芥川，例如：

室生犀星（1899─1926）的〈佛顯記〉（1922）、〈吹笛人〉（1924）、與〈龍樹菩薩〉（1924）、還有〈孔子〉（1924）及〈粟〉（1924）。瀧井孝作（1894─1984）有〈中務大輔之女〉（1921）。

谷崎潤一郎（1886─1965）則有《亂菊物語》（1930）與《少將滋幹之母》（1950）。堀辰雄（1904─1953）的《曠野》（1941）。

菊池寬（1888─1948）《新今昔物語》（1946）、《好色物語》（1948）。

以上所列作品都是作家從《今昔物語集》中尋找靈感，再創作的產物。

這麼一部影響多位近代作家的作品，不是文學的瑰寶是什麼！