〈中華副刊〉間奏曲 失去的時間

古韻今鑒系列-1.64.5×30.5 cm/2021

油畫/蛋彩/木板/畫布/24k純金箔

oil painting /tempera /panel/canvas/ 24k gold leaf

文／柏森 畫／周川智

也許是陽光正好，一切轉變明媚。

心情上暢朗，雖然忙碌，寫作也是記下瑣碎。不過我一直都很喜歡正在記錄的這個當下，好像我與世界同步呼吸，感官實在地觸及。

以前我會焦慮於還未寫出作品的自己，現在慢慢能明白，在能量逐漸成熟之時，也有它相當重要的條件──生活。

有次被問到寫不出來時怎麼辦，不假思索地回覆：那麼就休息。

休息是讓自己回歸到生活裡，細細做著當前的事，比如吃飯時候就吃飯，吃那些味道，一點點也沒關係，洗澡時候就感覺水怎麼流動在身體上。

廣告 廣告

經常我會歸結於某種慵懶性格支撐著我有餘裕去思索；說來也很微妙，散步、喝水乃至單純放空地凝視遠山、夕日，其實也是將人從繁忙雜亂的節奏，再次暫離。

幾年前看到Marina Abramovic在TED的演講，提到「回歸簡單」的藝術概念。

發現人只需要躺著、站著、坐著，以及慢慢地走路（Three basic positions of human body, sitting, standing and lying, and slow walking）。當人們回到此在、此刻，也回到人本身的作用是接收和回應，那麼這些「慢」，便是現代社會人們失去的時間，能夠再度復回。

重返你所「失去的時間」而這種簡單正是純粹的回溯。

永恆的藝術同時來自細節變化的感知，所謂感官經驗，是連同睡眠也能持續接收的。Abramovic?所認知的「簡單」，即是一個人能將自己的心理及生理準備好，並且隨時預備自身足以「視覺」某對象物一段長時間。

於是預備「我」去感受，日常相應會儲存成自身靈感，等到時機，使你創造。

身體是媒介，身體是載體。

這說法也許有些天真，不過這幾年我時刻都在準備著自己，並且同樣地預期，想像與思緒或許彷彿待在雲端，我們用細細的鉤子撈住它。

成熟地看待、與之相處。

這裡的成熟是動態性修復和聆聽的方式，靜下來，沉澱，然後再往前。

寫詩的心情且因如此，更感覺，為自己寫的動機，那個當下，你已經是一名創作者了。成熟地看待這身分，技藝及其他的琢磨，寫著寫著，思考起是什麼讓我開始想說話？

然後尋找自己發聲的方式，所以不要怕，就寫吧。

詩歌的經驗讓我們重獲思緒的自由──所有的練習其實也是所有的完成。

昨天的工作關係而採訪到品牌企劃與設計師，聊天過程愉快，會後結束亦有小聊。

說及文學時，對方熱情回應，後來想想自己偏好採訪的某些時候，是因為可以從別的領域知道現在他方是如何看待創作者，以及衍生的許多創作面向、內容等等。

感到幸運的是文學始終未離去。

對方知道我在寫詩，有些歡欣說著，他覺得台灣文學有越來越好，年輕人要堅持住。

我想，是呀，萬事起頭難，可是知道有人支持台灣文學又很有動力，就像好久好久以前自我的提醒，如果想往世界而企及，那麼好好地說著我們自己的故事吧。

不覺得很好嗎，能夠繼續書寫。

書寫的活水，是新的想像帶領人們前往，一個可能世界的開始。所以我們不要自我設限。

我們沉澱，我們愛。