〈中華副刊〉閱讀時差/李清照的叛逆書寫

https://d1j71ui15yt4f9.cloudfront.net/wp-content/uploads/2026/02/06011433/0206%E6%9D%8E%E6%B8%85%E7%85%A7%E7%9A%84%E5%8F%9B%E9%80%86%E6%9B%B8%E5%AF%AB.mp3

文／姚時晴 畫／周川智

照例一杯無糖豆漿加藍莓的早餐，右手拿馬克杯，左手翻頁或轉換電腦的頁面。每天我以營養均衡的餐點和書本作為一天開始的糧食，利用閱讀減緩自己的咀嚼速度，順道在腦中構思一小段文字，然後擦淨嘴巴坐在電腦前，花二三十分鐘記錄自己的日常：流水帳、浪漫奇幻、懸疑驚悚、意識流、魔幻寫實、 後設擬寫，或純屬AI虛擬的情境式科幻。書寫的題材天馬不拘，不外是個人對私我、對他者、對環境、對宇宙，對形而上或形而下的內外諸多感悟。數十個世紀以來，人類書寫的主題不外文史哲藝科學等……或僅是細碎瑣事，書寫主題趨近但敘述觀點和書寫工具則不斷嬗變，對世界或個人的規範尺限和審視角度也相對更異。就像相同的飛翔夢想，幾世紀前的人類只能以風箏或熱氣球完成，而現代科技卻可以上天遁地甚至航行至外太空。月亮不再是神話裡的奇蹟，而是環繞地球旋轉的天然衛星。

如果李清照出生在二十一世紀的當代，無論她是否改嫁，文學史裡的研究文獻都不可能出現那些歸避閃躲或企圖圓說的躊躇字眼，試圖更改事實強行塑造或代為解釋傳統女性角色的貞潔和從一而終的歷史形象。出生於二十一世紀的李清照，可能是名離過多次婚的知名女作家，或是單身不婚的女性主義者，甚至是著名的女同志學者。她的離經叛道，她的漠視道德束縛，她的自主覺醒，反而成為時代的前衛標誌，供往後的女性或文學史參拜仿效。她的改嫁與否不再是文學史待釐清或辯說的議題，我們對她的專注應該是：對人類的靈魂而言，更重要的，是她為人類寫