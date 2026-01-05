〈中華副刊〉閱讀時差 繼續翻譯，直到出現相同的字句

文／姚時晴 畫／盧博瑛

愛了那麼久，卻開始萌生退意。因為終於領悟，自己迷戀你的部分其實是自己最陌生也最無從理解的刻意保持神秘。像誤讀一首詩，將陌生翻譯成幽微的距離；親近翻譯成不堪的接觸。文字依舊美麗，只是完全不是其中真正的含義。

這當中，除了單字、片語、句型或時態，更關鍵是語調。偶而出現雙關或同義字，但就是沒有愛長久存在的訊息。一切因誤解而變的更容易理解，容易理解的卻由此衍生出更多無端揣想的岔出。

親愛的，要不，我們就繼續翻譯直到出現相同的字句。要不，就彼此轉身離去。自此，各說各自的話語。