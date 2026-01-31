〈中華副刊〉黃山，人與自然關係的範例

文‧攝影／黃華安

黃山，不只是風景，更是一座教人學會敬畏的山。每年，來自世界各地的旅人循著古老石階拾級而上，無論腳步快慢，心境總會在山的靜謐中趨於一致——謙遜、專注、安靜。松石雲雪，構築出黃山獨有的自然秩序，也讓旅人心生不言而喻的敬意。

從壯麗山容到細膩維護，黃山的魅力不僅在於其景，更在於其「讓人可以安心親近風景」的周全設計。多條登山步道依山勢蜿蜒，防護欄與警示標示遍布各處，即時氣象回報與完善的緊急救援系統，讓來往過客得以無憂攀行。為了讓不同年齡層皆能親近山巔，黃山也規劃了纜車、觀景平台與分流動線，提升安全性與可及性，降低人為踩踏對環境的傷害。

然而，真正讓人記住黃山的，往往不是那張打卡照，而是站在峰巒之間、雲霧之上的那一瞬沉默。那裡的松，多半紮根岩隙、歷風霜而不搖，向光而生，靜默地站成風景；那裡的石，刻著時間的皺紋，不語地見證四季更迭；那裡的雲，不一次揭曉所有景致，而是讓群山忽隱忽現，教人學會節制與等待——如同人生的答案，總是有著些許留白。

冬日的黃山更添一層空靈。當雪將萬物染白，顏色退場，只剩線條與氣息，天地像是退回最初的模樣。旅人在山中感受到的壯闊，不在於一覽無遺的寬廣，而是那種足以安放內心的寧靜。那一刻，不需言語，已是理解。

黃山的價值，不止於觀光名勝，而是成為當代人重新思考人與自然關係的範例。它提醒人們：自然不該被征服，而應被理解與尊重；我們真正需要追求的，不是佔有風景，而是學會與它並行。