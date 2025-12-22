〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+ 八十歲還年輕

■孟樊

《中華日報》要過八十歲生日了！

猶記得1975年我從故鄉嘉義南下負笈台南一中，在早餐店、小吃店常常可以讀到《中華日報副刊》，平常為應付學校大大小小的考試，愛好文藝的我，除了讀些詩集、散文集外，幾乎無暇再讀其他文藝刊物，而《華副》則是當時我僅有的所能接觸的報刊。那時我也不知道執掌《華副》的主編是後來成立九歌出版社的蔡文甫先生，而蔡先生在《華副》則提攜不少後進；如果我有投稿《華副》而不是只投給一中校刊，或許往後就有機會在九歌出版我的作品也說不定（雖然我有作品被收入九歌出版的選集裡）。

廣告 廣告

我只知道《中華日報》後來有分為南部版和北部版，而我所接觸的都是南部版。但副刊應該沒有分版。讓我更進一步了解《華副》的是，後來我在大學教授「台灣文學史」時，始知作家龍瑛宗曾在戰後主編甫創刊不久的該報日文版文藝欄——《華副》的前身，對於台灣文藝創作過渡期的傳承與銜接卓有貢獻。再來就是從1980年代後期起《中華日報》主辦的梁實秋文學獎，可與當時《中國時報》文學獎、《聯合報》文學獎鼎足而立，是台灣舉足輕中的文學獎項，獎掖無數作家。

而在劉曉頤主編《華副》後，我與《中華日報》就更為親近了。我的詩文有了更佳的去處（發表）。緣此，至盼八十歲的《中華日報》能持續邁進，以跨越一個百年世紀！