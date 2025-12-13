〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+ 華副對我真是情深義重

■曾昭旭

華副開版八十週年，當然要寄予隆重的祝福，也表達一下華副與我的密切關連。在此首先浮上心頭的一句綱領性的話，就是華副對我真是情深義重。

這話怎麼說呢？原來我之為人，在儒道之間：在內心深處，是自許為純儒；但身處亂世，在處事待人上，卻是偏道為多，性情愈近疏落簡慢，處事多是被動地隨緣應機。就拿寫文章來說：我雖也出版了四十多本書，但計劃著作簡直沒有（恐怕只有博士論文一本罷），幾乎都是觸機而生、應邀而作；所以，報章雜誌的邀稿就很具關鍵性了！而在這一點上，華副可說居功至偉。

華副是如何開始跟我邀稿的我也不記得了！但從2001年到2016年，我竟然以專欄的形式持續供稿了十六年。不止時間漫長，更重要的是：我最核心的學問而以最生活化的語言對大眾說法（期望老嫗都解），幾乎都是在華副實現的。我藉此機緣出版了六本書，都可算是我四十本著作中的精華部分。

其中有關經典詮釋的有《老子的生命智慧》、《有了自由才有愛——與孟子的跨時空對談》、《在無何有之鄉遇見莊子》三本。有關美學的有《我的美感體驗》一本。有關生命哲學、愛情學的有《把丟掉的心找回來》（論真我之體證）、《因為愛所以我存在》（論真愛之實踐）兩本。孔子談君子成人之道，有「興於詩，立於禮、成於樂」三步，我們也不妨引申為：始於解讀經典（論孟老莊，亦廣義之詩也），繼之以在生活中活出真我推擴真愛（將經典所蘊涵的義理，化為生命實存的經驗，即所謂六經注我，我亦注六經也），歸結為人我合一的整體和諧之美（道德生活始於超越境界之美，終於實存太和之美）。這的確是我此生精神鍾注，一以貫之的學問所在，即應時的解經學、生命的實踐學與道德的美學三者是也。而華副竟然在此提供了最巨大的助緣，促成了六部重要著述的出版（只有《論語》的解讀在之前就已應其他機緣出版成書），不真可謂對我情深義重嗎？

在這六本書中（分別在九歌健行、圓神、商務三處出版，也是各有機緣）；尤其是最後連載與出版的《在無何有之鄉遇見莊子》一書，考驗最大也連載最久。前者是如何將長篇大論、文氣連綿的莊子內七篇用每則一千字的短文來表達？後者是每週一次的專欄至此際因故調整為兩週一次，以致四年才連載完畢。但也正因此讓我能更從容而深入地咀嚼原文、經營節奏；遂使本書成為六本中最受歡迎的一本。真的是凡事自有天意，危機就是轉機呢！

最後，若要找一句話來為華副八十週年壽，我想到的一句話就是「對人文理想一以貫之的堅持」。真的，在台灣報紙的副刊度過高峰期而逐漸沒落，處境也日益艱困的當代，華副仍堅持理想，獨立不改，真的是非常難能，非常可貴，可說無負當年蔡文甫、孫如陵諸先進的草創之心。在此敬祝華副今後仍然成功通過種種考驗，日新又新，繼世不絕。