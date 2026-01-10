〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+ 15歲就開始讀《中華副刊》

■陳義芝

十五歲當我開始懂得讀報時，《華副》是我最早閱讀的副刊，提供我不少文學養分。第二年，我的第一篇小說習作〈悔之已晚〉，就登在《華副》，主編是小說家林適存。

在副刊的黃金年代，《華副》作為文青的重要讀物，主編蔡文甫居功厥偉，令人深深感念。而今，紙本媒體經營艱困，更要祝福現任的詩人主編劉曉頤，祝福《華副》長青！