〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+

■趙政岷

八十載的筆耕不輟，中華日報始終秉持新聞專業精神，記錄了台灣的時代變遷，為寶島讀者提供了豐富的精神食糧。

以我這個年紀，還記得在那個報禁的時代，中華日報是台南的第一大報。用九個版面深入報導台南府城的大小事，是了解南台灣的重要窗口；特別重視醫藥保健，提供中醫養生的資訊；舉辦文學獎，與文教機構合作推動書法、文藝活動。這些功勳事蹟，對台灣社會都發揮了積極的橋樑作用。

文以載道、新聞為民意喉舌，值此中華日報創刊80週年之際，謹致熱烈祝賀，並期再創輝煌！

台北市出版公會理事長、時報出版公司董事長

趙政岷 敬賀