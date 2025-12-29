〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+

■路寒袖

小學六年級時因鄰居大哥，一位文青高中生的介紹，而讀到了中華日報副刊，這是我的啟蒙，從此之後才認識報紙及其副刊。或許是這個因緣，十幾年後，我竟然踏上報紙副刊的編輯之路，而且一做就是二十年。那時每天上班的第一件事便是比報，亦即觀摩、比較當日各報副刊刊登的文章與編輯（版面設計），而中華日報始終是我學習的重要對象之一。近年來，科技產品日新月異，紙媒急速萎縮，許多已早早離隊退場，而中華日報則是少數還固守於崗位的報紙，而且八十年來堅挺的身姿、端莊的儀態，依然不變。