〈中華副刊〉80名家賀中華日報80+

向陽(劉振祥攝)

■向陽

中華日報副刊是刊載台灣作家及作品的重要媒體，我接觸華副是在1970年代讀大學時，當時剛開始提筆寫詩，投寄到華副，都很快見報，給了新人的我莫大鼓勵。進入1980年代之後，我擔任自立晚報副刊主編，也獲得當時的華副主編蔡文甫前輩相當多的指導和鼓勵，內心充滿感激。華副一直以來都是多元開放，澆灌文學之花的園地，重視不同世代的作家，發表重要作品，記錄時代脈動，也豐富讀者心靈。在這個紙媒式微，閱讀習慣大幅改變的時代，華副依然堅持初衷，不斷創新，守望文學，更令人感佩。祝願華副持續以繼，為台灣作家提供可以發光發熱的平台。